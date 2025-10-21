Κάραϊτσιτς: «Καταλαβαίνω την απογοήτευση του κόσμου, πρέπει να βρω λύσεις»

Ο Μπόγκνταν Κάραϊτσιτς στάθηκε στην κακή αμυντική λειτουργία της ομάδας μετά την ήττα από τη Μανρέσα και την έλλειψη σκληράδας, ενώ αναφέρθηκε και σε παίκτες, χωρίς να κατονομάσει κάποιον.

Αναλυτικά όσα είπε ο προπονητής του Άρη στη συνέντευξη Τύπου…

Στην αρχική του τοποθέτηση ανέφερε: «Να δώσω και πάλι συγχαρητήρια στον αντίπαλο. Μπήκαμε σοφτ και άσχημα στο ματς, δεν βρήκαμε την άμυνα για να παλέψουμε. Δεν αντέξαμε για 40 λεπτά, η Μανρέσα επανήλθε και πήρε τη νίκη».

Για το ότι δεν έπαιξαν βασικοί παίκτες στο τέλος, ο Φορμπς, ο Τζόουνς και ο Κουλμπόκα: «Εχει να κάνει με την αμυντικό ροτέισον, θέλαμε σκληράδα και συγκέντρωση και πιστεύω πως κάποιοι άλλοι παίκτες θα ήταν πιο αποφασιστικοί και να επέλεξα άλλα πρόσωπα. Και επιθετικά αυτή η πεντάδα που είχαμε στο τέλος θεωρώ πως ήταν πιο αποτελεσματική».

Για την ψυχολογία της ομάδας: «Πρέπει να βγούμε να παίξουμε πιο σκληρά και να μην έχουμε τέτοια κενά. Κάποιοι συγκεκριμένοι παίκτες έδειξαν χαρακτήρα, διάθεση να παλέψουν. Αλλά δεν το κάναμε σαν ομάδα. Είναι ξανά πολύ προφανές και πρέπει να αλλάξει αυτό αν θέλουμε να κερδίζουμε».

Για το ότι δεν είναι σκληρός ο Άρης: «Από την αρχή ήθελα να βρω τους παίκτες που θα δείξουν συνοχή και σκληράδα. Κάποιες φορές βρήκα αυτά τα σχήματα, αλλά και σήμερα και με το Μαρούσι αλλάξαμε με μια ψηλή πεντάδα. Είναι δική μου δουλειά να δείξουν οι παίκτες χαρακτήρα και να βγάλουν σκληράδα. Πρέπει να βρω τους κατάλληλους ώστε αυτό να το αλλάξουμε.

Για τις αποδοκιμασίες του κόσμου: «Καταλαβαίνω την ανυπομονησία τους και την απογοήτευση τους για την εικόνα της ομάδας. Δεν είναι ωραίο ότι μας γιούχαραν σήμερα. Αλλά το καταλαβαίνω και για τη δουλειά που κάνουμε. Κάποιες φορές η πίεση λειτουργεί έτσι, μπορεί να σε αγχώσει ή να σου δώσει κίνητρο. Πρέπει να βελτιωθούμε, είναι δουλειά μου να βρω λύσεις και τον τρόπο που θα αλλάξει όλο αυτό. Δεν είναι αποδεκτό το ότι χάσαμε τέσσερα σερί παιχνίδια και να παρουσιάζουμε αυτή την εικόνα και αυτό είναι και δική μου ευθύνη».