Ουίντχορστ: «Οι Νικς μπορούσαν να πάρουν τον Γιάννη αλλά επέλεξαν να μη το κάνουν»

Ο Μπράιαν Ουίντχορστ αποκάλυψε πως οι Νιου Γιορκ Νικς θα μπορούσαν να αποκτήσουν αυτό το καλοκαίρι τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, αλλά αποφάσισαν να μην προχωρήσουν με το deal.

Οι Νιου Γιορκ Νικς αυτό το καλοκαίρι είχαν την ευκαιρία να κάνουν δικό τους τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, ωστόσο αποφάσισαν να μην ολοκληρώσουν το deal. Αυτό αναφέρει ο Μπράιαν του «ESPN».

Πιο συγκεκριμένα, ο γνωστός δημοσιογράφος τόνισε στο «First Take» πως η ομάδα της Νέας Υόκρης θα μπορούσε να αποκτήσει τον «Greek Freak» υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Τελικά, όμως, δεν προχώρησαν σε κάποια ανταλλαγή, καθώς θεώρησαν πιο σημαντικό να μην... καταστρέψουν οικονομικά το μέλλον της ομάδας για να αποκτήσουν τώρα έναν ακόμα superstar.

Οι Νικς θέλουν να δουν τι μπορεί να πετύχει ο τωρινός τους κορμός πριν προχωρήσουν σε μία κίνηση που θα... αλλάξει τον «μαγικό κόσμο».