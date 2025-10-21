Ανακοίνωσε sold-out η Μπάγερν για το ματς με τον Ολυμπιακό

Στις 24/10 η Μπάγερν Μονάχου θα υποδεχθεί τον Ολυμπιακό για την έκτη αγωνιστική της Euroleague. Οι Γερμανοί ανακοίνωσαν sold-out στο «SAP Garden» για την συγκεκριμένη αναμέτρηση.
Θυμίζουμε πως οι «ερυθρόλευκοι» είναι 8οι με ρεκόρ 3-2 και οι Βαυαροί βρίσκονται στην 17η θέση του βαθμολογικού πίνακα με ρεκόρ 2-3.
Δείτε την ανακοίνωση:
🚫🎟️ The @SAPGarden is SOLD-OUT once again this Friday against @Olympiacos_BC! Get your tickets for our @EuroLeague home games against @RMBaloncesto and @VirtusBo and our BBL clash with Heidelberg at https://t.co/T7m8XyC6uV#FCBB #WeBallTogether pic.twitter.com/J0R76UMk4O— FC Bayern Basketball (@FCBBasketball) October 21, 2025