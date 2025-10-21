Ανακοίνωσε sold-out η Μπάγερν για το ματς με τον Ολυμπιακό

Η Μπάγερν Μονάχου ανακοίνωσε πως εξαντλήθηκαν όλα τα εισιτήρια για τον αγώνα με τον Ολυμπιακό για την Euroleague.

Στις 24/10 η Μπάγερν Μονάχου θα υποδεχθεί τον Ολυμπιακό για την έκτη αγωνιστική της Euroleague. Οι Γερμανοί ανακοίνωσαν sold-out στο «SAP Garden» για την συγκεκριμένη αναμέτρηση.

Θυμίζουμε πως οι «ερυθρόλευκοι» είναι 8οι με ρεκόρ 3-2 και οι Βαυαροί βρίσκονται στην 17η θέση του βαθμολογικού πίνακα με ρεκόρ 2-3.

Δείτε την ανακοίνωση: