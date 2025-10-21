«Έσπασε» ρεκόρ στο ΝΒΑ: 135 διεθνείς παίκτες θα αγωνιστούν τη νέα σεζόν

Πλέον στο ΝΒΑ δεν κυριαρχούν οι Αμερικάνοι, με παίκτες από όλον τον κόσμο να αγωνίζονται στον «μαγικό κόσμο». Μάλιστα, τη νέα σεζόν θα αγωνιστούν 135 διεθνείς παίκτες, αριθμός ρεκόρ.

Η νέα σεζόν του ΝΒΑ είναι προ των πυλών και θα μείνει στην ιστορία. Και αυτό γιατί θα είναι η αγωνιστική περίοδο με τους περισσότερους διεθνείς μπασκετμπολίστες στην ιστορία του «μαγικού κόσμου».

Πιο συγκεκριμένα, 135 διεθνείς παίκτες θα βρίσκονται στη λίγκα τη νέα σεζόν, αριθμός που αποτελεί ρεκόρ. Έξι ήπειροι και 43 διαφορετικές χώρες θα έχουν εκπροσώπηση φέτος στο ΝΒΑ.

Πρώτος στη σχετική λίστα είναι ο Καναδάς με 23 παίκτες και ακολουθούν Γαλλία με 19 και Αυστραλία με 13. Ακόμη, οι περισσότεροι παίκτες βρίσκονται στους Ατλάντ Χοκς (10, ισοφάρισε το ρεκόρ), ενώ τέλος από 7 έχουν οι Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς και οι Ατλάντα Χοκς.