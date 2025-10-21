Σκαριόλο για Μακάμπι και Ισραήλ: «Ας τους ρωτήσουμε πως αισθάνονται - Είναι θέμα ασφάλειας»

Ο Σέρτζιο Σκαριόλο μίλησε ενόψει του αγώνα με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ στο Βελιγράδι (22/10, 21:05) και απάντησε και σε ερωτήματα για την απόφαση επιστροφής των ισραηλινών ομάδων στις φυσικές τους έδρες μετά την 1η Δεκεμβρίου.

Η 6η αγωνιστική της Euroleague ανοίγει με το παιχνίδι της Μακάμπι Τελ Αβίβ κόντρα στη Ρεάλ και ο προπονητής των Μαδριλένων αναφέρθηκε τόσο στο παιχνίδι, όσο και σε εξωαγωνιστικά ζητήματα.

Για το γεγονός πως οι ισραηλινές ομάδες επιστρέφουν στη χώρα τους από την 1η Δεκεμβρίου: «Νομίζω ότι είναι καθαρά θέμα ασφάλειας. Στον αθλητισμό, το μόνο κριτήριο ή παράμετρος για τέτοιου είδους αποφάσεις είναι η ασφάλεια των παικτών, των ομάδων και των θεατών. Εάν οι πολιτικές και διεθνείς αρχές κρίνουν ότι, από την 1η Δεκεμβρίου, υπάρχουν οι προϋποθέσεις για να παίξουμε στο Τελ Αβίβ, είμαστε άνθρωποι του αθλητισμού και πρέπει να εμπιστευόμαστε τις αποφάσεις που έχουν ληφθεί και που κατά τη γνώμη μου δεν είναι επιφανειακές».

Για το αν αλλοιώνεται έτσι η διοργάνωση: «Δεν πιστεύετε ότι το να παίζουμε στο Βελιγράδι, 48 ώρες μετά από έναν αγώνα εντός έδρας, μετά από ένα ταξίδι, εναντίον μιας ομάδας που βρίσκεται εντός έδρας για τρεις ημέρες, αποτελεί αλλαγή των όρων δικαιοσύνης; Είναι αυτό που είναι, είμαστε αθλητές και είμαστε το θύμα των αποφάσεων».

Για το αν θα ήταν καλύτερα οι ισραηλινές ομάδες να μην έπαιζαν στην Ευρωλίγκα: «Αυτό είναι ένα ερώτημα για τις ισραηλινές ομάδες, όχι για μένα. Καταλαβαίνω ότι δεν είναι η πιο άνετη κατάσταση, να πρέπει να παίζουν στο Ισραήλ και εκτός έδρας. Αλλά είναι ένα ερώτημα για όσους μπορούν πραγματικά να πουν πώς αισθάνονται σε αυτή την κατάσταση. Είναι μια καλή σκέψη επειδή είναι αθλητές που αγωνίζονται και δεν είναι ούτε στρατιωτικοί ούτε υπουργοί, είναι συνάδελφοι που αγωνίζονται, που αποδίδουν, που παίζουν και που προπονούνται. Νομίζω ότι είναι καλή ιδέα να τους ρωτήσουμε πώς αισθάνονται. Είναι μια καλή σκέψη».

Για το παιχνίδι με τη Μακάμπι: «Είχαμε επιτέλους μερικές μέρες για προπόνηση και είναι κάτι που δεν το έχουμε εδώ και καιρό. Εννοώ προπόνηση με επαφή και ενέργεια. Ελπίζω να είμαστε έτοιμοι για ένα δυνατό και σταθερό παιχνίδι εναντίον μιας ομάδας που έχει ταλέντο στο σκοράρισμα. ΟιΟυόκερ και Ντάουτιν τραβούν μεγάλο μέρος της προσοχής. Είναι επίσης μια ομάδα που, έχοντας χάσει κάθε εντός έδρας παιχνίδι, δεν θα θέλει να χάσει άλλο. Είναι ένα παιχνίδι που πρέπει να κερδίσουμε. Η άμυνά μας θα δοκιμαστεί πολύ σκληρά. Γι' αυτό πρέπει να έχουμε φρέσκους και αποτελεσματικούς παίκτες.Οι Γιουλ, Φελίζ και Μπρούνο θα απουσιάζουν λόγω ροτέισον ή μικρών ασθενειών. Οι άλλοι 12 θα είναι εκεί».