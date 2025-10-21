Σόρκιν: «Είμαστε πολύ χαρούμενοι που θα επιστρέψουμε σπίτι μας, μας λείπουν οι φίλαθλοι»

Ο Ρόμαν Σόρκιν αναφέρθηκε με ενθουσιασμό στην είδηση ότι πιθανότατα μετά την 1η Δεκεμβρίου τα εντός έδρας παιχνίδια της Μακάμπι Τελ Αβίβ, αλλά και των ισραηλινών ομάδων που παίζουν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις θα επιστρέψουν στο Ισραήλ.

Εφόσον υπάρχει πλέον πλήρης ασφάλεια στο Ισραήλ, τότε η Μακάμπι θα γυρίσει στην έδρα της για να δώσει εκεί τα υπόλοιπα παιχνίδια της Euroleague. «Είμαστε πολύ χαρούμενοι. Μας δίνει κίνητρο το γεγονός ότι επιτέλους θα επιστρέψουμε σπίτι μας, αλλά έχουμε άλλον έναν μήνα μέχρι να γίνει αυτό, οπότε θέλουμε να το δούμε να συμβαίνει. Σας ευχαριστώ όλους, όλους όσοι συμμετείχαν σε αυτό» είπε αρχικά στις δηλώσεις του ο φόργουορντ της Μακάμπι και πρόσθεσε:

«Υπάρχουν παιδιά εδώ που δεν έχουν βιώσει πως είναι να παίζεις μπροστά στο κοινό της Μακάμπι Τελ Αβίβ. Το νιώθω τόσο μακρινό. Έχει εκπληκτική ενέργειά, δεν θα χάναμε στην έδρα μας επειδή ο κόσμος μας έσπρωχνε. Μας λείπουν οι φίλαθλοι».