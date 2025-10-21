Ενημέρωση για τα εισιτήρια για τα NBA Games σε Βερολίνο και Λονδίνο

Η διάθεση για τα εισιτήρια των αγώνων του ΝΒΑ που θα διεξαχθούν σε Βερολίνο και Λονδίνο θα ξεκινήσει στις 11 και 13 Νοεμβρίου αντίστοιχα.

Το ΝΒΑ θα... ταξιδέψει σε Γερμανία και Αγγλία μέσα στο 2026. Οι Μέμφις Γκρίζλις θα κοντραριστούν με τους Ορλάντο Μάτζικ και σε Βερολίνο (15 Ιανουαρίου)και Λονδίνο (18 Ιανουαρίου) θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν από κοντά αγώνες του «μαγικού κόσμου».

Οι διάθεση των εισιτηρίων για τα συγκεκριμένα παιχνίδια θα ξεκινήσεις στις 11 (13:00) και 13 (14:00) Νοεμβρίου αντίστοιχα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την απόκτηση εισιτήριων μέσα από τους ακόλουθους συνδέσμους: NBA.com/Berlin και NBA.com/London.