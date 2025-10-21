Χάποελ Τελ Αβίβ: «Ευχαριστούμε την Euroleague και τους συλλόγους που έδειξαν κατανόηση»

Η Χάποελ Τελ Αβίβ με ανακοίνωσή της εξέφρασε την ικανοποίησή της για την επιστροφή των εντός έδρας παιχνιδιών της ομάδας στο Ισραήλ. Τι είπε ο Όφερ Γιανάι.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η ομάδα μπάσκετ Χάποελ "IBI" Τελ Αβίβ είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την επιστροφή των αγώνων της Euroleague στο Ισραήλ από την 1η Δεκεμβρίου 2025, σύμφωνα με τις οδηγίες της Euroleague.

Ο σύλλογος ευχαριστεί τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Euroleague, Παούλιους Μουτιόνας, τη διοίκηση της διοργάνωσης και όλους τους συλλόγους για την κατανόηση και την υποστήριξή τους.

Θα σας ενημερώσουμε σύντομα σχετικά με τις διαδικασίες πώλησης εισιτηρίων διαρκείας.

Οφέρ Γιανάι, ένας από τους ιδιοκτήτες του συλλόγου: "Χαιρετίζουμε τη σημαντική απόφαση να επιτραπεί η επιστροφή των αγώνων της Euroleague στο Ισραήλ. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στη διοίκηση της Euroleague, στις συμμετέχουσες ομάδες και σε όλους όσους συμμετείχαν στη λήψη της απόφασης. Αυτό είναι ένα σημαντικό βήμα στο δρόμο για την επιστροφή στην κανονικότητα - και ιδιαίτερα συναρπαστικό να γνωρίζουμε ότι οι οπαδοί μας θα μπορούν για άλλη μια φορά να ζήσουν από κοντά τους αγώνες της Euroleague, στον τόπο όπου αξίζουν να διεξαχθούν"».