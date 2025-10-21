MENU
Εθνική Κορασίδων: Κλήση για το κλιμάκια Νότου και Βορρά

Προγραμματισμένη προπόνηση έχουν τα κλιμάκια Νότου και Βορρά Κορασίδων.

Το κλιμάκιο Νότου θα πραγματοποιηθεί στο ΟΑΚΑ (προπονητήριο 3) την Πέμπτη 23 Οκτωβρίου. Οι αθλήτριες που καλούνται να βρίσκονται στο γήπεδο στις 16.15 είναι οι εξής:

  • ΒΛΑΧΟΥ ΑΡΙΑΔΝΗ (ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ)
  • ΜΗΛΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ)
  • ΣΥΡΜΑΚΕΣΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ)
  • ΜΑΛΛΙΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ)
  • ΤΟΥΛΟΥΠΗ ΜΑΡΙΑΝΘΗ (ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ)
  • ΧΟΥΣΕΛΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ)
  • ΔΑΝΙΗΛ ΗΛΙΑΝΑ-ΠΑΓΩΝΑ (ΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΥΡΩΝΑ)
  • ΔΕΣΠΟΤΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ (ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΤΕΜΙΣ ΑΧΑΡΝΩΝ)
  • ΛΑΣΚΑΡΗ ΡΕΑ (ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ)
  • ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ)
  • ΡΩΣΣΗ ΝΕΦΕΛΗ (ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ)
  • ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ (ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ)
  • ΒΟΥΓΙΟΥΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ)
  • ΣΤΑΘΑΤΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ (ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ)
  • ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗ ΜΑΡΙΑ (ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ)
  • ΤΕΛΑΚΗ ΓΙΑΣΜΙΝ-ΣΤΕΛΛΑ (ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΤΕΜΙΣ ΑΧΑΡΝΩΝ)
  • ΚΑΛΑΠΟΘΑΡΑΚΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ (ΕΝΩΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΙΩΝΙΑ)
  • ΜΠΕΡΜΠΕΡΑΙ ΙΖΑΜΠΕΛΑ (ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ)
  • ΣΜΥΡΝΙΩΤΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ-ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ (ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ)

Όλες οι αθλήτριες που συμμετέχουν στις μεικτές ενώσεων θα πρέπει να έχουν μαζί τους αντίγραφο της κάρτας υγείας τους.

Η προπόνηση του κλιμακίου Βορρά θα πραγματοποιηθεί στο κλειστό γυμναστήριο Μίκρας Β’ στις 26 Οκτωβρίου στις 08.15.

  • ΣΚΟΥΜΑ ΝΕΦΕΛΗ-ΓΕΩΡΓΙΑ (ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΥΚΕΩΝ)
  • ΚΟΥΜΑΡΑ ΜΑΡΙΑ (ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΥΚΕΩΝ)
  • ΚΥΝΑΜΕΑ ΟΛΓΑ (ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΥΚΕΩΝ)
  • ΜΠΑΞΕΒΑΝΗ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ (ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΥΚΕΩΝ)
  • ΜΠΕΚΙΡΙ ΠΑΝΓΚΕΛΑ (ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ(Π.Α.Ο.Κ))
  • ΤΑΚΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ (ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ(Π.Α.Ο.Κ))
  • ΧΑΤΖΗΣΠΥΡΟΥ ΡΑΦΑΕΛΛΑ (ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΥΚΕΩΝ)
  • ΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ (ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΥΚΕΩΝ)
  • ΖΑΚΑ ΔΑΦΝΗ (ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ(Π.Α.Ο.Κ))
  • ΜΑΝΑΒΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ (ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ(Π.Α.Ο.Κ))
  • ΜΑΡΚΟΥ ΑΝΤΖΕΛΙΝΑ (ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΒΟΛΟΥ)
  • ΠΟΝΤΙΚΑΚΗ ΒΕΝΕΤΙΑ (ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΑΛΑΘ/ΣΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΟΙ ΠΑΝΘΗΡΕΣ)
  • ΚΥΡΛΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ (ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ)
  • ΤΡΟΥΛΗ ΒΑΛΕΡΙΑ (ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΒΟΛΟΥ)
  • ΒΟΥΛΤΣΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ”ΠΙΕΡΙΚΟΣ -ΑΡΧΕΛΑΟΣ”)
  • ΜΠΑΚΑΛΟΓΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ (ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ)
  • ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ(Π.Α.Ο.Κ))
  • ΘΕΟΦΑΝΙΔΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ)
  • ΚΟΛΕΤΣΑ ΑΝΝΑ (ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ)
  • ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ (ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ)

Όλες οι αθλήτριες που συμμετέχουν στις μεικτές ενώσεων θα πρέπει να έχουν μαζί τους αντίγραφο της κάρτας υγείας τους.

