W Rising Stars: Αρχίζει τον Νοέμβριο η κανονική περίοδος

Δώδεκα ομάδες, τέσσερις γύροι, ένας μεγάλος στόχος: Να γεμίσουν τα γήπεδα με ενέργεια και νέα ταλέντα!

Το W Rising Stars είναι θεσμός ανάπτυξης του γυναικείου μπάσκετ στην Ελλάδα, με στόχο να προσφέρει αγωνιστικές παραστάσεις υψηλού επιπέδου και να αναδείξει τη νέα γενιά αθλητριών.

Μετά την ολοκλήρωση τον Σεπτέμβριο της προκριματικής φάσης, τον Νοέμβριο θα αρχίσει η κανονική περίοδος του τουρνουά με την επόμενη γενιά του μπάσκετ γυναικών στην Ελλάδα να παίρνει ξανά τη θέση της στην κεντρική σκηνή του αθλήματος.

Στην εφετινή αγωνιστική περίοδο, η οποία αναμένεται αρκετά δυνατή, θα πρωταγωνιστήσουν στα παρκέ οι κορυφαίες ανερχόμενες αθλήτριες προσφέροντας στους φιλάθλους αγώνες υψηλής έντασης, όμορφες ιστορίες και λόγους να πάνε ξανά στο γήπεδο.

Στην κανονική περίοδο του τουρνουά μετέχουν οι ακόλουθες 12 ομάδες:

ΑΟΝΑ Ηρόδοτος Ιωνία Παναθλητικός Συκεών Παναθηναϊκός Πρωτέας Βούλας ΠΑΟΚ Άρης Θεσσαλονίκης Πιερικός Αρχέλαος Σ.Κ. Νικόπολη Πρέβεζας ΑΣΠ Προμηθέας Ανόρθωσις Βόλου Ομάδα Ε.Ο.Κ. – W Rising Stars

Σημαντική αλλαγή για την εφετινή αγωνιστική περίοδο αποτελεί η χορήγηση τριών wild cards σε ομάδες που θα αναλάβουν τη φιλοξενία αγωνιστικών γύρων της διοργάνωσης:

Ανόρθωσις Βόλου , η οποία έλαβε wild card συμμετοχής και θα φιλοξενήσει τον Όμιλο του Νότου για τον 1ο γύρο στην Πορταριά. Σημειώνεται ότι η Ανόρθωσις Βόλου αντικαθιστά την ομάδα των Εσπερίδων Καλλιθέας.

, η οποία έλαβε wild card συμμετοχής και θα φιλοξενήσει τον Όμιλο του Νότου για τον 1ο γύρο στην Πορταριά. Σημειώνεται ότι η Ανόρθωσις Βόλου αντικαθιστά την ομάδα των Εσπερίδων Καλλιθέας. Σ.Κ. Νικόπολη Πρέβεζας , που θα φιλοξενήσει όλες τις ομάδες για τη διεξαγωγή του 3ου γύρου.

, που θα φιλοξενήσει όλες τις ομάδες για τη διεξαγωγή του 3ου γύρου. ΑΣΠ Προμηθέας Πάτρας, που θα αναλάβει τη φιλοξενία των ομάδων του Ομίλου του Νότου στο πλαίσιο του 4ου γύρου.

Ο 1ος γύρος του τουρνουά θα διεξαχθεί από τις 14-16 Νοεμβρίου 2025 με τις ομάδες να αγωνίζονται σε 2 ομίλους ένα στο Νότο και ένα στον Βορρά.

Οι αγώνες του ομίλου του Νότου θα πραγματοποιηθούν στον Βόλο στο κλειστό γυμναστήριο Πορταριάς, ενώ του Βορρά θα διεξαχθούν στη Θεσσαλονίκη, στο κλειστό γυμναστήριο Γέφυρας.