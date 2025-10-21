Τα πρώτα ματς των Μακάμπι και Χάποελ στο Ισραήλ, η Βιλερμπάν και πότε πετάνε για Τελ Αβίβ οι «αιώνιοι»

Tα παιχνίδια των ισραηλινών ομάδων επιστρέφουν στη χώρα. Ποια θα είναι τα ιστορικά ματς. Το διπλό ταξίδι της Βιλερμπάν. Πότε ταξιδεύουν για το Τελ Αβίβ Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός.

Μακάμπι και Χάποελ Τελ Αβίβ μετρούν αντίστροφα για την επιστροφή τους στα σπίτια τους, αφού όπως ανακοίνωσε η Euroleague, αν δεν συμβεί το παραμικρό στην περιοχή και επικρατήσει πλήρης εκεχειρία στη Μέση Ανατολή, τότε τα εντός έδρας ματς θα γυρίσουν στο Ισραήλ.

Αυτό θα συμβεί από την 1η Δεκεμβρίου, με τη Χάποελ σε ένα ιστορικό παιχνίδι να υποδέχεται στο Τελ Αβίβ τη Βιλερμπάν στις 4 του μήνα, με τη Μακάμπι να παίρνει σειρά στις 11/12, όταν θα φιλοξενήσει τη γαλλική ομάδα και πάλι.

Μάλιστα η Βιλερμπάν θα κληθεί μέσα σε μία βδομάδα να κάνει δύο ταξίδια στο Ισραήλ και να παραστεί στα ιστορικά ματς των ομάδων του Τελ Αβίβ.

Όσον αφορά Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό, οι «πράσινοι» θα ταξιδέψουν δύο φορές στο Ισραήλ για να αντιμετωπίσουν τη Μακάμπι στις 22 Ιανουαρίου του 2026 και τη Χάποελ στις 2 Απριλίου, με τους «ερυθρόλευκους» να έχουν παίξει κόντρα στην ομάδα του Όντεντ Κάτας στο Βελιγράδι και να έχουν το ματς με το σύνολο του Δημήτρη Ιτούδη στις 9 Απριλίου.

