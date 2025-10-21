Μακάμπι Τελ Αβίβ: «Αθόρυβη δουλειά στο παρασκήνιο, επίτευγμα μεγάλης σημασίας για το Ισραήλ»

Η Μακάμπι Τελ Αβίβ με ανακοίνωσή της στάθηκε στην προσπάθεια που έγινε το τελευταίο χρονικό διάστημα για να επιστρέψουν τα παιχνίδια των ισραηλινών ομάδων στη χώρα.

Υπενθυμίζουμε πως η Euroleague ανακοίνωσε νωρίτερα πως αν επέλθει οριστική ειρήνη στην περιοχή και δεν συμβεί μέχρι τότε το παραμικρό, από την 1η Δεκεμβρίου τα εντός έδρας ματς των Μακάμπι και Χάποελ Τελ Αβίβ θα επιστρέψουν στο Ισραήλ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η ομάδα μπάσκετ της Μακάμπι Τελ Αβίβ δούλεψε τελευταία για να επιτρέψει στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εuroleague, Παούλιους Μούντιους, να λάβει απόφαση, με την υποστήριξη όλων των ομάδων της Εuroleague, για την επιστροφή της φιλοξενίας των αγώνων στο Ισραήλ από την 1η Δεκεμβρίου 2025.

Η αθόρυβη δουλειά της Μακάμπι στο παρασκήνιο με τις ομάδες της Εuroleague και με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο απέδωσε καρπούς, καθώς η Μακάμπι έλαβε την υποστήριξη όλων των ομάδων της Εuroleague και ελήφθη η απόφαση να επιστρέψουν οι αγώνες της Εuroleague στο Ισραήλ.



Αυτό είναι ένα επίτευγμα μεγάλης σημασίας για τον ισραηλινό αθλητισμό και το Κράτος του Ισραήλ, και από διπλωματικής άποψης.



Η ομάδα μπάσκετ της Μακάμπι Τελ Αβίβ απέδειξε για άλλη μια φορά ότι είναι μια από τις κορυφαίες και πιο ισχυρές δυνάμεις στον ευρωπαϊκό αθλητισμό. Θα σας δούμε σύντομα στο γήπεδο».