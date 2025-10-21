Elite League: MVP της 3ης αγωνιστικής ο Άντερτον, MVP Next Gen ο Χαντζής

Ο Τζάρετ Άντερτον αναδείχθηκε πολυτιμότερος παίκτης στην τρίτη αγωνιστική της Elite League.

Ο Αμερικανός σούτινγκ γκαρντ στη νίκη του Evertech Παπάγου επί των Μαχητών Πειραματικού (80-94) είχε 34 πόντους με 5/7 βολές, 10/16 δίποντα και 3/7 τρίποντα, καθώς επίσης 10 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 1 κλέψιμο, 1 τάπα και 5 κερδισμένα φάουλ σε 35:48. Έτσι συγκέντρωσε 34 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης, περισσότερους από κάθε άλλον παίκτη στην αγωνιστική.

Πολυτιμότερος παίκτης κάτω των 23 ετών αναδείχθηκε ο Κωνσταντίνος Χαντζής κερδίζοντας το νεοσύστατο βραβείο MVP Next Gen. Ο 19χρονος γκαρντ στη νίκη της Δόξας Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA επί της ΑΓΕΧ (77-78) συγκέντρωσε 19 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης έχοντας 14 πόντους με 2/2 βολές και και 4/4 τρίποντα, μαζί με 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 1 κλέψιμο, 1 τάπα και 3 κερδισμένα φάουλ σε 15:25.

Οι διπλοί της αγωνιστικής

Τζάρετ Άντερτον (Evertech Παπάγου): 34 πόντοι-10 ριμπάουντ

Κάλεμπ Σκοτ (Evertech Παπάγου): 17 πόντοι-12 ριμπάουντ

Τζος Ανγκλ (Δάφνη): 13 πόντοι-11 ριμπάουντ

ΝτεΒόν Γουάσινγκτον (Τρίκαλα Basket): 21 πόντοι-10 ριμπάουντ

Παναγιώτης Κόης (Πρωτέας Βούλας): 13 πόντοι-11 ασίστ

Οι κορυφαίοι των αριθμών

Πόντοι

Ντέρεκ Σεντ Χίλερ (Πανερυθραϊκός) 79 Κουίνσι Άντερσον (Vikos Φalcons) 78 Τζάρετ Άντερτον (Evertech Παπάγου) 63 Τρεντ Ρόμπινσον (Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA) 62 Σαχάντα Γουέλς (Ψυχικό) 59

Ριμπάουντ

ΝτεΒόν Γουάσινγκτον (Τρίκαλα Basket) 29 Παναγιώτης Βύρλας (Κόροιβος) 28 Μίλοβαν Ντράσκοβιτς (Δάφνη) 28 Νίκος Πόζογλου (ΝΕ Μεγαρίδος) 25 Κουίνσι Άντερσον (Vikos Φalcons) 25

Ασίστ

Παναγιώτης Κόης (Πρωτέας Βούλας) 27 Ιωάννης Τζιβελέκας (Δάφνη) 19 Ορφέας Στασινός (Λαύριο Boderm) 18 Απόστολος Νικολαΐδης (Πανερυθραϊκός) 18 Σαχάντα Γουέλς (Ψυχικό) 18

Κλεψίματα

Παναγιώτης Κόης (Πρωτέας Βούλας) 10 Κουίνσι Άντερσον (Vikos Φalcons) 9 Κωνσταντίνος Ευστρατίου (ΝΕ Μεγαρίδος) 8 Βαγγέλης Τουλούπης (Σοφάδες) 8 Σαχάντα Γουέλς (Ψυχικό) 8

Κοψίματα

Στράτος Βουλγαρόπουλος (Πρωτέας Βούλας) 6 Παναγιώτης Βύρλας (Κόροιβος) 6 Νίκος Πόζογλου (ΝΕ Μεγαρίδος) 6 Μίλοβαν Ντράσκοβιτς (Δάφνη) 5 Αναστάσης Σπυρόπουλος (Νίκη Βόλου) 4

