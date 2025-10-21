Elite League: MVP της 3ης αγωνιστικής ο Άντερτον, MVP Next Gen ο Χαντζής

Ο Αμερικανός σούτινγκ γκαρντ στη νίκη του Evertech Παπάγου επί των Μαχητών Πειραματικού (80-94) είχε 34 πόντους με 5/7 βολές, 10/16 δίποντα και 3/7 τρίποντα, καθώς επίσης 10 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 1 κλέψιμο, 1 τάπα και 5 κερδισμένα φάουλ σε 35:48. Έτσι συγκέντρωσε 34 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης, περισσότερους από κάθε άλλον παίκτη στην αγωνιστική.
Πολυτιμότερος παίκτης κάτω των 23 ετών αναδείχθηκε ο Κωνσταντίνος Χαντζής κερδίζοντας το νεοσύστατο βραβείο MVP Next Gen. Ο 19χρονος γκαρντ στη νίκη της Δόξας Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA επί της ΑΓΕΧ (77-78) συγκέντρωσε 19 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης έχοντας 14 πόντους με 2/2 βολές και και 4/4 τρίποντα, μαζί με 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 1 κλέψιμο, 1 τάπα και 3 κερδισμένα φάουλ σε 15:25.
Οι διπλοί της αγωνιστικής
Τζάρετ Άντερτον (Evertech Παπάγου): 34 πόντοι-10 ριμπάουντ
Κάλεμπ Σκοτ (Evertech Παπάγου): 17 πόντοι-12 ριμπάουντ
Τζος Ανγκλ (Δάφνη): 13 πόντοι-11 ριμπάουντ
ΝτεΒόν Γουάσινγκτον (Τρίκαλα Basket): 21 πόντοι-10 ριμπάουντ
Παναγιώτης Κόης (Πρωτέας Βούλας): 13 πόντοι-11 ασίστ
Οι κορυφαίοι των αριθμών
Πόντοι
- Ντέρεκ Σεντ Χίλερ (Πανερυθραϊκός) 79
- Κουίνσι Άντερσον (Vikos Φalcons) 78
- Τζάρετ Άντερτον (Evertech Παπάγου) 63
- Τρεντ Ρόμπινσον (Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA) 62
- Σαχάντα Γουέλς (Ψυχικό) 59
Ριμπάουντ
- ΝτεΒόν Γουάσινγκτον (Τρίκαλα Basket) 29
- Παναγιώτης Βύρλας (Κόροιβος) 28
- Μίλοβαν Ντράσκοβιτς (Δάφνη) 28
- Νίκος Πόζογλου (ΝΕ Μεγαρίδος) 25
- Κουίνσι Άντερσον (Vikos Φalcons) 25
Ασίστ
- Παναγιώτης Κόης (Πρωτέας Βούλας) 27
- Ιωάννης Τζιβελέκας (Δάφνη) 19
- Ορφέας Στασινός (Λαύριο Boderm) 18
- Απόστολος Νικολαΐδης (Πανερυθραϊκός) 18
- Σαχάντα Γουέλς (Ψυχικό) 18
Κλεψίματα
- Παναγιώτης Κόης (Πρωτέας Βούλας) 10
- Κουίνσι Άντερσον (Vikos Φalcons) 9
- Κωνσταντίνος Ευστρατίου (ΝΕ Μεγαρίδος) 8
- Βαγγέλης Τουλούπης (Σοφάδες) 8
- Σαχάντα Γουέλς (Ψυχικό) 8
Κοψίματα
- Στράτος Βουλγαρόπουλος (Πρωτέας Βούλας) 6
- Παναγιώτης Βύρλας (Κόροιβος) 6
- Νίκος Πόζογλου (ΝΕ Μεγαρίδος) 6
- Μίλοβαν Ντράσκοβιτς (Δάφνη) 5
- Αναστάσης Σπυρόπουλος (Νίκη Βόλου) 4
Οικονομία
- Κουίνσι Άντερσον (Vikos Φalcons) 87
- Ντέρεκ Σεντ Χίλερ (Πανερυθραϊκός) 78
- Τρεντ Ρόμπινσον (Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA) 70
- Παναγιώτης Κόης (Πρωτέας Βούλας) 65
- Τζάρετ Άντερτον (Evertech Παπάγου) 62