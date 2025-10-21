Euroleague: Μακάμπι - Χάποελ ήθελαν άμεση επιστροφή, «από Δεκέμβριο αν επιτρέψουν οι εξελίξεις», συμφωνήθηκε στο Δ.Σ.

Σύμφωνα με πληροφορίες το αίτημα των δύο ομάδων στο Δ.Σ. της Εuroleague για άμεση επιστροφή στο Τελ Αβίβ έπεσε στο κενό, καθώς εκκρεμούν ζητήματα ασφαλείας. Ωστόσο είναι πιθανό Μακάμπι και Χάποελ να γυρίσουν στις έδρες τους από 1/12 αν οι εξελίξεις δείξουν οριστική ειρήνη.

Άκυρο στο αίτημα των δύο ομάδων του Ισραήλ για άμεση επιστροφή στο Τελ Αβίβ για τα εντός έδρας παιχνίδια, αφού η πρόταση για επιστροφή δεν πέρασε, με τον χρονικό όριο να μπαίνει στην 1η Δεκεμβρίου.

Αν μέχρι τότε δεν έχει συμβεί το παραμικρό στην περιοχή και οι εξελίξεις οδηγήσουν σε οριστική ειρήνη στη Μέση Ανατολή, τότε από την 1η Δεκεμβρίου -κι αφού η Euroleague δώσει το «OK»- τότε οι ομάδες του Τελ Αβίβ θα επιστρέψουν στο Ισραήλ.

Υπενθυμίζουμε πως ο Ολυμπιακός έπαιξε εκτός έδρας με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ στο Βελιγράδι κι έχει να αγωνιστεί με τη Χάποελ, ενώ ο Παναθηναϊκός έχει να αντιμετωπίσει και τις δύο ομάδες μακριά από το «Telekom Center».

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Οι σύλλογοι-μέλη της EuroLeague συναντήθηκαν την Τρίτη για να συζητήσουν την τρέχουσα κατάσταση στο Ισραήλ και τη Γάζα, μετά τις πρόσφατα ανακοινωθείσες πρωτοβουλίες κατάπαυσης του πυρός και ειρήνης.

Στη συνάντηση συζητήθηκε και η πιθανότητα επιστροφής των αγώνων της EuroLeague και του EuroCup στο Ισραήλ, μετά τη μεταφορά των αγώνων σε ουδέτερες εγκαταστάσεις από τον Οκτώβριο του 2023.

Μετά από προσεκτική συζήτηση, οι σύλλογοι της ECA συμφώνησαν στην πρόταση να οριστεί η 1η Δεκεμβρίου 2025 ως ημερομηνία επιστροφής των αγώνων στο Ισραήλ. Μέχρι τότε, η Euroleague θα συνεχίσει να παρακολουθεί προσεκτικά τις εξελίξεις, να παραμένει σε στενή επαφή με τις τοπικές και ξένες αρχές, τις ομάδες που επισκέπτονται την περιοχή και όλους τους σχετικούς οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένων των ELPA, EHCB και UEBO, και να διασφαλίζει ότι η ασφάλεια και η ευημερία όλων των εμπλεκομένων παραμένει η ύψιστη προτεραιότητα.

Η Euroleague και οι συμμετέχοντες σύλλογοι καλωσορίζουν το πρόσφατο σχέδιο ειρήνης με αισιοδοξία και ελπίδα. Η οργάνωση επιβεβαιώνει την πίστη της στη δύναμη του μπάσκετ να φέρνει τους ανθρώπους και τις κοινότητες κοντά, καθώς και τη δέσμευσή της να συμβάλει στην ειρήνη μέσω των κοινών αξιών του αθλητισμού, του σεβασμού και της ενότητας».