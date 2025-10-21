Oυεμπανιαμά: «Το ύψος μου δεν με αφορά πια, υπάρχουν πολύ πιο ενδιαφέροντα πράγματα για μένα»

Ο Βίκτορ Ουεμπανιάμα είναι πολύ κοντά πλέον στο να σπάσει το ρεκόρ του πιο ψηλού παίκτη στην ιστορία του ΝΒΑ, με τον ίδιο όμως να μην πολυκαίγεται..

Ο Γάλλος άσος αποτελεί κι επίσημα τον πιο ψηλό παίκτη στο ΝΒΑ για τη νέα σεζόν, αφού πλέον φτάνει στα κοντά στα 2,30μ., με τον Αμερικανό δημοσιογράφο, Ουΐντχορστ, να αναφέρει πως ο «Ουέμπι» είναι πιο ψηλός από τις μετρήσεις και είναι κοντά στο να σπάσει το ρεκόρ των Γκεόργκε Μουρεσάν και τον Μανουτ Μπολ, που είναι στα 2,31μ.

Ο ίδιος πάντως δεν δείχνει να... καίγεται και πολύ, αφού σε δηλώσεις του έδειξε πλήρως αδιάφορος για το θέμα.

Αναλυτικά όσα είπε:

«Δεν μπορώ να πω ότι μου αρέσει. Είναι περισσότερο ότι, με τα χρόνια, έχει γίνει για μένα ένα αδιάφορο θέμα. Γιατί, κατά τη γνώμη μου, υπάρχουν πολύ πιο ενδιαφέροντα πράγματα για μένα».