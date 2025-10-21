Η ιταλική αστυνομία συνέλαβε 3 άτομα για τη δολοφονία του 65χρονου οδηγού πούλμαν

Οι Αρχές της ιταλικής αστυνομίας προχώρησαν σε 3 συλλήψεις για τη δολοφονία του 65χρονου οδηγού πούλμαν.

Η Ιταλία πάγωσε από την ενέδρα των οπαδών της Ριέτι σε αυτούς της Πιστόια, που έφερε τη δολοφονία του Ραφαέλε Μαριανέλα.

Η αστυνομία έχει ξεκινήσει ήδη τις πρώτες της κινήσεις και προχώρησε στις συλλήψεις τριών ατόμων από τους οργανωμένους της Ριέτι, που θεωρούνται βασικοί ύποπτοι για τη δολοφονία του 65 οδηγού του πούλμαν.

Πρόκειται για τους Μανουέλ Φορτούνα (31), Κέβιν Πελέκια και Αλεσάντρο Μπαρμπερίνι (53), που ανήκουν στο Ultras group «Curva Terminillo» και φέρονται να έχουν άμεση εμπλοκή στην υπόθεση.



Υπενθυμίζουμε πως το θύμα, ο 65χρονος άνδρας, ήταν ο εφεδρικός οδηγός του πούλμαν που μετέφερε 45 οπαδούς της Πιστόια στη στην πόλη της μετά τον αγώνα των δύο ομάδων για την δεύτερη κατηγορία της Ιταλίας.