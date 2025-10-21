«Εξαιρετικά πιθανή η επιστροφή Μακάμπι και Χάποελ Τελ Αβίβ στο Ισραήλ - Κατά 70% θα εγκριθεί»

Eξαιρετικά πιθανή την επιστροφή της Χάποελ και Μακάμπι Τελ Αβίβ στο Ισραήλ στην Euroleague βρίσκουν τα Μέσα της χώρας.

Οι δύο Ισραηλινές ομάδες έχουν ήδη καταθέσει αίτημα για να δίνουν και πάλι τα εντός έδρας παιχνίδια τους κανονικά στο Τελ Αβίβ, με τους μετόχους της Euroleague να έχουν σήμερα (21/10) τηλεδιάσκεψη.

Όπως αναφέρουν τα Μέσα του Ισραήλ, κατά 70% θα ψηφιστεί η επιστροφή των δύο ομάδων στη χώρα τους, με τη διαδικασία ωστόσο να μην αναμένεται να βγάλει τελική απόφαση σήμερα, αλλά να υπάρξει μία πρώτη συζήτηση για το θέμα.

Ωστόσο η Μακάμπι πιέζει να τεθεί προς ψήφιση ακόμα και σήμερα το αίτημα των δύο ομάδων του Τελ Αβίβ για επιστροφή στο Ισραήλ, κάτι που όμως δεν συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες να συμβεί.

Αξίζει να σημειωθεί πως Μακάμπι και Χάποελ Τελ Αβίβ, όπως αναφέρουν τα δημοσιεύματα, έχουν βρει συμμάχους στο πρόσωπο της Βιλερμπάν και της ΤΣΣΚΑ.