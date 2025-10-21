Elite League: 38 MVP σε 24 αγώνες!

Η Elite League που «έγραψε» το προηγούμενο τριήμερο την 3η αγωνιστική της έχει φροντίσει από τα πρώτα κιόλας παιχνίδια να αναδείξει τους «ήρωές» της, πολλοί από τους οποίους έχουν καταφέρει να διακριθούν όχι ως «βασιλιάδες της μιας νύχτας», αλλά σε όλα τα ματς που έχουν συμμετάσχει.
Στους 24 αγώνες που έχουν γίνει μέχρι τώρα καταγράψαμε όχι 10 και 20, ούτε καν 24, αλλά… 38 περιπτώσεις παικτών που ξεπέρασαν τον αριθμό 20 στην αξιολόγηση, δηλαδή το νούμερο που προσπαθεί να συγκεντρώσει τα θετικά και αρνητικά σημεία του παίκτη μέσα στο ματς. Αυτός ο αριθμός (20+) θεωρείται το διεθνές όριο για έναν παίκτη που είχε μεγάλη επίδραση στο παιχνίδι της ομάδας του, είτε με την ευστοχία του, είτε με την προσφορά του σε πολλούς τομείς του παιχνιδιού (πόντοι, ριμπάουντ, ασίστ κτλ).
Στον πίνακα που παρουσιάζουμε βλέπετε όσους παίκτες ξεπέρασαν αυτό το όριο στα μέχρι τώρα παιχνίδια. Πολλοί καταγράφονται δύο φορές, ενώ ο Παναγιώτης Κόης του Πρωτέα Βούλας είναι ο μοναδικός που έχει 3/3 εμφανίσεις στον πίνακα. Ο μεγάλος αριθμός, πάντως, των παικτών και η ποικιλία τους σε θέση, ύψος, ηλικία και χαρακτηριστικά δείχνει ότι η Elite League εκτός από άκρως ανταγωνιστικό πρωτάθλημα είναι και πολύ «δημοκρατικό». Ο καθένας έχει την ευκαιρία του να διακριθεί.
|Π.
|ΟΝΟΜΑ
|ΟΜΑΔΑ
|ΑΝΤΙΠΑΛΟΣ
|Λ.Σ.
|35
|Ντέρεκ Στ.Χιλέρ
|ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ
|Τρίκαλα 4/10
|28:55
|35
|Ντέρεκ Στ.Χιλέρ
|ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ
|Βίκος Ι. 11/10
|40:00
|34
|Τζάρετ Άντερτον
|ΠΑΠΑΓΟΥ
|Μαχητές Π. 18/10
|35:48
|33
|Λέσλι Βάρνερ
|ΚΟΡΟΙΒΟΣ
|ΑΓΕΧ 11/10
|36:12
|33
|Τέραν Πέτεγουεϊ
|ΠΡΩΤΕΑΣ Β.
|Λαύριο 11/10
|36:14
|31
|Κουίνσι Άντερσον
|ΒΙΚΟΣ ΙΩΑΝ.
|Λαύριο 6/10
|34:11
|30
|Τρεντ Ρόμπινσον
|ΔΟΞΑ ΛΕΥΚ.
|ΑΓΕΧ 20/10
|30:22
|30
|Κουίνσι Άντερσον
|ΒΙΚΟΣ ΙΩΑΝ.
|Νίκη Β. 18/10
|35:42
|27
|Τζόσουα Λουσέιν
|ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ
|Τρίκαλα 13/10
|25:42
|27
|Σαχάντα Ουέλς
|ΨΥΧΙΚΟ
|Μεγαρίδα 11/10
|31:56
|27
|Απόστολος Νικολαϊδης
|ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ
|Τρίκαλα 4/10
|31:58
|27
|Ιάκωβος Μιλεντίγεβιτς
|ΠΡΩΤΕΑΣ Β.
|Λαύριο 11/10
|34:41
|27
|Κων/νος Κουφόπουλος
|ΑΙΓΑΛΕΩ
|Παπάγου 11/10
|36:37
|26
|Ορφέας Στασινός
|ΛΑΥΡΙΟ
|Πρωτέας Β. 11/10
|32:47
|26
|Κουίνσι Άντερσον
|ΒΙΚΟΣ Ι.
|Πανερυθραϊκός 11/10
|34:32
|25
|Τέλης Σωτηρίου
|ΜΕΓΑΡΙΔΑ
|Δόξα Λ. 4/10
|28:08
|25
|Κάλεμπ Σκοτ
|ΠΑΠΑΓΟΥ
|Μαχητές Π. 18/10
|31:26
|24
|Νίκος Πόζογλου
|ΜΕΓΑΡΙΔΑ
|Δάφνη 18/10
|30:02
|24
|Μηνάς Παπαγιάννης
|ΨΥΧΙΚΟ
|Δάφνη 4/10
|35:30
|24
|Κέβον Βόιλς
|ΑΙΓΑΛΕΩ
|Παπάγου 11/10
|38:01
|23
|Τηλέμαχος Βησσαρίου
|ΜΕΓΑΡΙΔΑ
|Δάφνη 18/10
|28:37
|23
|Ντάνιελ Τρεντ
|ΔΟΞΑ Λ.
|Σοφάδες 11/10
|34:13
|22
|Παναγιώτης Φιλιππάκος
|ΔΑΦΝΗ
|Μαχητές Π. 11/10
|27:20
|22
|Κάλεμπ Σκοτ
|ΠΑΠΑΓΟΥ
|Αιγάλεω 11/10
|31:42
|22
|Γιώργος Νώτης
|ΜΑΧΗΤΕΣ Π.
|Αιγάλεω 4/10
|32:17
|22
|Μάιλς Ντούμπαρ
|ΜΑΧΗΤΕΣ Π.
|Αιγάλεω 4/10
|34:20
|22
|Παναγιώτης Κόης
|ΠΡΩΤΕΑΣ Β.
|Πανερυθραϊκός 20/10
|35:12
|22
|Παναγιώτης Κόης
|ΠΡΩΤΕΑΣ Β.
|Παπάγου 4/10
|35:32
|22
|Τάιλερ Τζόνσον
|ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ
|Τρίκαλα 13/10
|38:03
|21
|Τέλης Σωτηρίου
|ΜΕΓΑΡΙΔΑ
|Δάφνη 18/10
|19:42
|21
|Τζόρνταν Χέντερσον
|ΨΥΧΙΚΟ
|Δάφνη 4/10
|23:42
|21
|Μίλοβαν Ντράσκοβιτς
|ΔΑΦΝΗ
|Μαχητές Π. 11/10
|26:05
|21
|Παναγιώτης Κόης
|ΠΡΩΤΕΑΣ Β.
|Λαύριο 11/10
|36:05
|20
|Στράτος Βουλγαρόπουλος
|ΠΡΩΤΕΑΣ Β.
|Πανερυθραϊκός 20/10
|15:10
|20
|Μίλοβαν Ντράσκοβιτς
|ΔΑΦΝΗ
|Μεγαρίδα 18/10
|23:21
|20
|Τζόσουα Λουσέιν
|ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ
|ΑΓΕΧ 4/10
|23:38
|20
|Νίκος Πόζογλου
|ΜΕΓΑΡΙΔΑ
|Δόξα Λ. 4/10
|29:31
|20
|Ορφέας Στασινός
|ΛΑΥΡΙΟ
|Αιγάλεω 18/10
|30:24