Elite League: 38 MVP σε 24 αγώνες!

Οι ατομικοί αριθμοί πολλές φορές δεν φτάνουν για να περιγράψουν ένα ομαδικό σπορ, όμως είναι αρκετοί για να δείξουν την ποιότητα.

Η Elite League που «έγραψε» το προηγούμενο τριήμερο την 3η αγωνιστική της έχει φροντίσει από τα πρώτα κιόλας παιχνίδια να αναδείξει τους «ήρωές» της, πολλοί από τους οποίους έχουν καταφέρει να διακριθούν όχι ως «βασιλιάδες της μιας νύχτας», αλλά σε όλα τα ματς που έχουν συμμετάσχει.

Στους 24 αγώνες που έχουν γίνει μέχρι τώρα καταγράψαμε όχι 10 και 20, ούτε καν 24, αλλά… 38 περιπτώσεις παικτών που ξεπέρασαν τον αριθμό 20 στην αξιολόγηση, δηλαδή το νούμερο που προσπαθεί να συγκεντρώσει τα θετικά και αρνητικά σημεία του παίκτη μέσα στο ματς. Αυτός ο αριθμός (20+) θεωρείται το διεθνές όριο για έναν παίκτη που είχε μεγάλη επίδραση στο παιχνίδι της ομάδας του, είτε με την ευστοχία του, είτε με την προσφορά του σε πολλούς τομείς του παιχνιδιού (πόντοι, ριμπάουντ, ασίστ κτλ).

Στον πίνακα που παρουσιάζουμε βλέπετε όσους παίκτες ξεπέρασαν αυτό το όριο στα μέχρι τώρα παιχνίδια. Πολλοί καταγράφονται δύο φορές, ενώ ο Παναγιώτης Κόης του Πρωτέα Βούλας είναι ο μοναδικός που έχει 3/3 εμφανίσεις στον πίνακα. Ο μεγάλος αριθμός, πάντως, των παικτών και η ποικιλία τους σε θέση, ύψος, ηλικία και χαρακτηριστικά δείχνει ότι η Elite League εκτός από άκρως ανταγωνιστικό πρωτάθλημα είναι και πολύ «δημοκρατικό». Ο καθένας έχει την ευκαιρία του να διακριθεί.