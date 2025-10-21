Ντος Σάντος: «Ο Ομπράντοβιτς ελέγχει καλά την ομάδα, νιώθω ελεύθερος»

Ο Γιάγκο Ντος Σάντος σε δηλώσεις του μίλησε για την επιστροφή του στον Ερυθρό Αστέρα, τον Σάσα Ομπράντοβιτς και τους προσωπικούς του στόχους.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

Για το πως νιώθει που επέστρεψε στον Ερυθρό Αστέρα: «Νιώθω όπως θέλω να νιώθω, ελεύθερος. Νιώθω ότι οι παίκτες αρχίζουν να πιστεύουν σε μένα, ότι με βοηθούν και αυτό με κάνει χαρούμενο. Και όταν είμαι χαρούμενος, μπορώ να παίζω όλο και καλύτερα».

Για τον Σάσα Ομπράντοβιτς: «Νομίζω ότι ο Σάσα ελέγχει την ομάδα πολύ καλά. Δεν μιλάει πολύ για το σύστημα και τις τακτικές, αλλά έχει εξαιρετικό έλεγχο και όλοι τον ακούν και προσπαθούν να κάνουν αυτό που λέει. Όταν κάνεις λάθος, σε διορθώνει και σε διδάσκει. Αυτό είναι πολύ καλό για εμάς».

Για τον ρόλο του στην ομάδα: «Μερικές φορές μιλάμε. Αν θέλω να μάθω κάτι, τον ρωτάω. Αλλά αυτή δεν είναι απλώς μια ιστορία για μένα, όλη η ομάδα ξέρει τι πρέπει να κάνουμε, προς ποια κατεύθυνση πηγαίνουμε και πώς μπορούμε να γίνουμε καλύτεροι. Όλοι έχουμε τον ίδιο στόχο και αυτό είναι το πιο σημαντικό πράγμα αυτή τη στιγμή».

Για την τρίτη του σεζόν ουσιαστικά στον Αστέρα και τη σύγκριση: «Τόσο αυτή η ομάδα όσο και η ομάδα της περασμένης σεζόν χαρακτηρίζονται από ταλέντο και καλή χημεία. Αλλά κάθε ομάδα είναι μόνη της και δεν πρέπει να συγκρίνεται. Από τότε που είμαι εδώ, που δεν είναι μια μικρή περίοδος, είχαμε πάντα ταλέντο. Οι τραυματισμοί μας έχουν ταλαιπωρήσει τόσο αυτό όσο και το παρελθόν, αλλά η ποιότητα είναι εκεί. Αδιαμφισβήτητα».