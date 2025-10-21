Για ακόμα 4 χρόνια στους Χοκς ο Ντάνιελς με 100 εκατ. δολάρια

Ο Ντάισον Ντάνιελς θα παραμείνει στους Χοκς για ακόμα 4 χρόνια και θα γίνει πλουσιότερος κατά 100 εκατ. δολάρια.

Ο Αυστραλός άσος, που την περασμένη σεζόν αναδείχθηκε στο ΝΒΑ πιο βελτιωμένος παίκτης και ήταν δεύτερος στην κούρσα για το βραβείο του αμυντικού της περιόδου, επέκτεινε το συμβόλαιό του με την ομάδα της Ατλάντα για ακόμα 4 χρόνια.

Οι Χοκς «χρύσωσαν» τον Ντάνιελς, που με το νέο deal θα εισπράξει 100 εκατ. δολάρια για την επόμενη τετραετία, αποτελώντας το νέο μεγάλο project της ομάδας της Ατλάντα.

Ο 22χρονος άσος είχε επιλεχθεί στο νούμερο 8 του ντραφτ το 2022 και την περασμένη σεζόν με τους Χοκς είχε 14,1 πόντους, 5,9 ριμπάουντ, 4,4 ασίστ και 3 κλεψίματα μέσο όρο.