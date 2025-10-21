Η Μαλονγκά «έσπασε» το συμβόλαιό της με τη Φενερμπαχτσέ

Η διεθνής Γαλλίδα Ντομινίκ Μαλονγκά, Νο2 στο τελευταίο draft του WNBA, «διέκοψε μονομερώς» το συμβόλαιο που την συνέδεε με τη Φενερμπαχτσέ από τη φετινή σεζόν, όπως ανακοίνωσε ο σύλλογος, ο οποίος δηλώνει ότι θα επιδιώξει «αποκατάσταση» της ζημίας που υπέστη.

Η 19χρονη σέντερ, που προέρχεται από μια πολλά υποσχόμενη πρώτη σεζόν στο βορειοαμερικανικό πρωτάθλημα, «έλυσε μονομερώς το επαγγελματικό της συμβόλαιο με τον σύλλογό μας, χωρίς νόμιμο λόγο», ανέφερε η Φενέρ, η κορυφαία ομάδα του ευρωπαϊκού γυναικείου μπάσκετ.

«Θα ασκήσουμε όλα τα νόμιμα δικαιώματά μας για την αποκατάσταση των υλικών και ηθικών ζημιών που έχουμε υποστεί», προσθέτει η πρωταθλήτρια Ευρώπης για τα έτη 2023 και 2024.

Η Μαλονγκά (1,98 μ.), η οποία αναδείχθηκε στην καλύτερη πεντάδα των rookies της χρονιάς στο WNBA με τη φανέλα των Σιάτλ Στορμ, ανέθεσε σε νέο μάνατζερ τη διαχείριση της αποδέσμευσής της από τον τουρκικό σύλλογο, σύμφωνα με την εταιρεία Comsport που την εκπροσωπούσε έως τώρα.

Ο νέος της μάνατζερ δεν απάντησε στις ερωτήσεις του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP).

Η Μαλονγκά επρόκειτο να αγωνιστεί για πρώτη φορά στην Euroleague κατά τη διάρκεια της διακοπής του WNBA, φορώντας τη φανέλα της Φενερμπαχτσέ, η οποία διαθέτει στο ρόστερ της και δύο ακόμη Γαλλίδες διεθνείς, την Γκάμπι Γουίλιαμς και την Ιλιάνα Ρουπέρ.