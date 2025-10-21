Συναγερμός στην Παρτιζάν: Πρόβλημα τραυματισμού για τον Κάρλικ Τζόουνς!

Σε κατάσταση συναγερμού έχει τεθεί η Παρτιζάν μετά τον τραυματισμό του Κάρλικ Τζόουνς στην αναμέτρηση με την FMP για την Αδριατική Λίγκα.

Ο 27χρονος γκαρντ της Παρτιζάν αποχώρησε με πρόβλημα τραυματισμού από την αναμέτρηση και θα υποβληθεί άμεσα σε εξετάσεις για να διαπιστωθεί το ακριβές μέγεθος του προβλήματος που αντιμετωπίζει.

«Θα πάει για εξετάσεις, δεν φαίνεται καθόλου καλά. Αλλά θα περιμένουμε τα αποτελέσματα του ελέγχου», ανέφερε στις δηλώσεις του μετά το τέλος του αγώνα ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Οι άνθρωποι της Παρτιζάν εκφράζουν φόβους ακόμη και για κάταγμα, ωστόσο άπαντες περιμένουν τα αποτελέσματα των εξετάσεων που θα υποβληθεί ο Κάρλικ Τζόουνς.