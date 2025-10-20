Euroleague: Η αναγνώριση στον Κέντρικ Ναν και η εξωφρενική αντιμετώπισή του

Ο Αμερικανός που ψηφίστηκε ως ο δυσκολότερος παίκτης για να μαρκαριστεί στη διοργάνωση, είναι 56οςστις κερδισμένες βολές και 38ος στα κερδισμένα φάουλ. Γράφει ο Χρήστος Μπούκουρας.

Σε ένα video για τα social media που ετοίμασε η Euroleague πριν αρχίσει η σεζόν, περισσότεροι από 20 παίκτες ομάδων της διοργάνωσης ήταν ξεκάθαροι: Ο Κέντρικ Ναν ο πιο δύσκολος παίκτης για να μαρκάρουν.

Άρχισε η σεζόν και η Euroleague παρουσίασε μια πιο επίσημη ψηφοφορία. Οι 20 αρχηγοί των ομάδων απάντησαν σε συγκεκριμένα ερωτήματα. Στο «ποιος είναι ο δυσκολότερος αντίπαλος για να μαρκάρεις;» η απάντηση δεν εξέπληξε κανέναν. Κέντρικ Ναν… δαγκωτό.

Τιμητικό για τον Αμερικανό, είναι μία ακόμη διάκριση από τις πολλές που έχει πετύχει ως τώρα. Δείχνει παράλληλα και την πραγματικότητα. Ο σούπερ σταρ του Παναθηναϊκού είναι ο πιο ταλαντούχος σκόρερ της λίγκας. Έχει την μπάλα στα χέρια του, παίρνει πολλές προσπάθειες και η εμπλοκή του στο κάθε ματς είναι μεγάλη.

Σωστά η Euroleague τον αποθεώνει. Εδώ, όμως, έρχεται η εύλογη απορία. Πώς μπορεί αυτός ο αθλητής, αυτό το ταλέντο, ένας παίκτης με τα συγκεκριμένα ποιοτικά χαρακτηριστικά, να αντιμετωπίζεται με εξοργιστικό τρόπο από τη διαιτησία.

Ο Κέντρικ Ναν που όλοι ξέρουμε τι παίκτης είναι, το αγωνιστικό του στυλ, αυτός που οι συναθλητές του τον τιμούν διαρκώς με την παραδοχή ουσιαστικά πως τον… φοβούνται, αντιμετωπίζεται από τους ρέφερι σα να είναι απλά ένας από τους πολλούς.

Μετά από 5 ματς στα οποία έχει αγωνιστεί ο Αμερικανός, ο παίκτης που οι αντίπαλοι τρέμουν, είναι μόλις 56ος στη λίστα των ελεύθερων βολών που σουτάρει ανά αγώνα με 2,8. Όσο για τα κερδισμένα φάουλ, είναι 38ος με 3,2 ανά αγώνα.

Οι παίκτες που παραδέχονται πως δεν μπορούν να τον σταματήσουν εύκολα, δεν γίνεται να μην τον αντιμετωπίζουν με σκληρές άμυνες. Δεν μπορεί να μην του κάνουν φάουλ για να τον περιορίσουν. Τα οποία δεν δίνονται όπως δείχνει η στατιστική.

Την επόμενη φορά λοιπόν που θα ξαναπούμε για τον εκνευρισμό του Ναν και τις πιθανές «εκρήξεις» του, ας σκεφτούμε τι αντιμετωπίζει σε κάθε ματς. Γιατί όσο οι διαιτητές δεν σφυρίζουν τα φάουλ που του γίνονται, όσο δεν σουτάρει τις βολές που δικαιούται, είναι σαν να στέλνουν μήνυμα στους αντιπάλους πως έχουν το ελεύθερο να… δείρουν.

Η απλή ανάγνωση της ανάδειξης του Ναν στον δυσκολότερο αντίπαλο στην Euroleague, είναι η τιμητική του διάκριση. Η ουσιαστική ανάγνωση όμως, είναι η οργή για την ανοχή και την αδικία στην αντιμετώπισή του.