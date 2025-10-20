Συνεχίζει αήττητος ο Πρωτέας Βούλας - Εύκολα τον Πανερυθραϊκό εντός έδρας

Εύκολα ξεπέρασε το εμπόδιο του Πανερυθραϊκού ο Πρωτέας Βούλας, με την ομάδα των Νοτίων Προαστίων να επικρατεί εντός έδρας με 80-67 για την 3η αγωνιστική της Elite League.

Ο Πρωτέας Βούλας επιβλήθηκε 80-67 του Πανερυθραϊκού στο παιχνίδι με το οποίο ολοκληρώθηκε η τρίτη αγωνιστική της Elite League και μεταδόθηκε τηλεοπτικά από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Η ομάδα του Ντίνου Καλαμπάκου διατήρησε το αήττητό της στο πρωτάθλημα και μοιράζεται την κορυφή της βαθμολογίας με Vikos Φalcons, Κόροιβο Αμαλιάδας και Ψυχικό.

Νωρίτερα, η Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA πέρασε από την Χαλκίδα με 78-77 απέναντι στην ΑΓΕΧ.

Πρωτέας Βούλας-Πανερυθραϊκός 80-67

Διαιτητές: Αργυρούδης-Τσαρούχα-Ραπτογιάννης (Ζαγκλής)

Δεκάλεπτα: 23-14, 46-32, 64-50, 80-67

Πρωτέας Βούλας (Καλαμπάκος): Πέτεγουεϊ 6, Μιλεντίγεβιτς 14 (2), Ρις 11, Κόης 13 (2), Δέλγας, Πετανίδης 7 (1), Πεταλωτής, Μπέλη 5, Αδαμόπουλος, Κουρτίδης 10, Βουλγαρόπουλος 14, Μαγιντόνε

Πανερυθραϊκός (Χουχουλής): Βίκτορ 11 (1), Σκόρδος 2, Νικολαΐδης 8, Καμάρας 16 (3), Κωστόπουλος 5 (1), Σεντ Χίλερ 10 (2), Δομπρογιάννης, Καραΐσκος, Παπαζώτος 3 (1), Σταματογιάννης 7 (1), Ιωαννίδης, Σιούντρης 5 (1)

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της τρίτης αγωνιστικής (18-20/10):

Σάββατο 18 Οκτωβρίου

Αιγάλεω-Λαύριο Boderm 78-91

Vikos Φalcons-Νίκη Βόλου 87-65

Τρίκαλα Basket-Κόροιβος Αμαλιάδας 48-64

Σοφάδες-Ψυχικό 66-70

ΝΕ Μεγαρίδας-Δάφνη 92-67

Μαχητές Πειραματικό-Evertech Παπάγου 80-94

Δευτέρα 20 Οκτωβρίου

ΑΓΕΧ-Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA 77-78

Η επόμενη αγωνιστική (4η, 25-27/10)

Σάββατο 25 Οκτωβρίου

17:00 ΝΕ Μεγαρίδας-Μαχητές Πειραματικό

17:00 Δάφνη-Σοφάδες

17:00 Ψυχικό-ΑΓΕΧ

17:00 Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA-Τρίκαλα Basket

17:00 Νίκη Βόλου-Πρωτέας Βούλας

17:00 Πανερυθραϊκός-Αιγάλεω

17:00 Λαύριο Boderm-Evertech Παπάγου

Δευτέρα 27 Οκτωβρίου

18:30 Κόροιβος Αμαλιάδας-Vikos Φalcons