Συνεχίζει αήττητος ο Πρωτέας Βούλας - Εύκολα τον Πανερυθραϊκό εντός έδρας

Ο Πρωτέας Βούλας επιβλήθηκε 80-67 του Πανερυθραϊκού στο παιχνίδι με το οποίο ολοκληρώθηκε η τρίτη αγωνιστική της Elite League και μεταδόθηκε τηλεοπτικά από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.
Η ομάδα του Ντίνου Καλαμπάκου διατήρησε το αήττητό της στο πρωτάθλημα και μοιράζεται την κορυφή της βαθμολογίας με Vikos Φalcons, Κόροιβο Αμαλιάδας και Ψυχικό.
Νωρίτερα, η Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA πέρασε από την Χαλκίδα με 78-77 απέναντι στην ΑΓΕΧ.
Πρωτέας Βούλας-Πανερυθραϊκός 80-67
Διαιτητές: Αργυρούδης-Τσαρούχα-Ραπτογιάννης (Ζαγκλής)
Δεκάλεπτα: 23-14, 46-32, 64-50, 80-67
Πρωτέας Βούλας (Καλαμπάκος): Πέτεγουεϊ 6, Μιλεντίγεβιτς 14 (2), Ρις 11, Κόης 13 (2), Δέλγας, Πετανίδης 7 (1), Πεταλωτής, Μπέλη 5, Αδαμόπουλος, Κουρτίδης 10, Βουλγαρόπουλος 14, Μαγιντόνε
Πανερυθραϊκός (Χουχουλής): Βίκτορ 11 (1), Σκόρδος 2, Νικολαΐδης 8, Καμάρας 16 (3), Κωστόπουλος 5 (1), Σεντ Χίλερ 10 (2), Δομπρογιάννης, Καραΐσκος, Παπαζώτος 3 (1), Σταματογιάννης 7 (1), Ιωαννίδης, Σιούντρης 5 (1)
Αναλυτικά τα αποτελέσματα της τρίτης αγωνιστικής (18-20/10):
Σάββατο 18 Οκτωβρίου
Αιγάλεω-Λαύριο Boderm 78-91
Vikos Φalcons-Νίκη Βόλου 87-65
Τρίκαλα Basket-Κόροιβος Αμαλιάδας 48-64
Σοφάδες-Ψυχικό 66-70
ΝΕ Μεγαρίδας-Δάφνη 92-67
Μαχητές Πειραματικό-Evertech Παπάγου 80-94
Δευτέρα 20 Οκτωβρίου
ΑΓΕΧ-Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA 77-78
Πρωτέας Βούλας-Πανερυθραϊκός 80-67
Η επόμενη αγωνιστική (4η, 25-27/10)
Σάββατο 25 Οκτωβρίου
17:00 ΝΕ Μεγαρίδας-Μαχητές Πειραματικό
17:00 Δάφνη-Σοφάδες
17:00 Ψυχικό-ΑΓΕΧ
17:00 Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA-Τρίκαλα Basket
17:00 Νίκη Βόλου-Πρωτέας Βούλας
17:00 Πανερυθραϊκός-Αιγάλεω
17:00 Λαύριο Boderm-Evertech Παπάγου
Δευτέρα 27 Οκτωβρίου
18:30 Κόροιβος Αμαλιάδας-Vikos Φalcons