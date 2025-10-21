Δοκιμασία με την Μανρέσα στο Νick Gallis Hall για τον Άρη

Οι «κιτρινόμαυροι» φιλοξενούν την Μανρέσα στο Nick Gallis Hall για την 3η αγωνιστική της Eurocup, με την ομάδα του Καράιτσιτς να στοχεύει στην επιστροφή στα θετικά αποτελέσματα.
Ο Άρης μετρά τρεις συνεχόμενες ήττες σε πρωτάθλημα και Ευρώπη και πλέον έχει μοναδικό στόχο τη νίκη προκειμένου να διατηρηθεί στις πρώτες θέσεις του ομίλου της διοργάνωσης.
Από την άλλη πλευρά η ισπανική ομάδα, προέρχεται από εντός έδρας ήττα από την Γκραν Κανάρια, ενώ στο Eurocup έχει το ίδιο ρεκόρ με τον Άρη (2-1).
Παράλληλα τελευταία στιγμή θα κριθεί η συμμετοχή του Τζέικ Φόρεστερ, ο οποίος ξεπέρασε το πρόβλημα υγείας που τον ταλαιπώρησε ωστόσο η συμμετοχή του στην αναμέτρηση δεν θεωρείται δεδομένη.