Τζόρνταν Κίνγκ: «Μπορούμε να κάνουμε θόρυβο στο πρωτάθλημα, γιατί έχουμε όλα τα συστατικά»

Ο Τζόρνταν Κινγκ σε δηλώσεις του μίλησε για την σημασία της νίκης κόντρα στον Άρη, τη χημεία της ομάδας, τη φιλοσοφία του παιχνιδιού του, αλλά και για τον ρόλο που έχει το Μαρούσι.

Για τη νίκη του Αμαρουσίου κόντρα στον Άρη:

«Ο καθένας έχει την άποψή του, εγώ πιστεύω ότι περισσότερη σημασία είχε η νίκη, παρά ο τρόπος που ήρθε. Σίγουρα δεν έπρεπε να φτάσουμε ως εκεί (2η παράταση), αλλά στο τέλος της ημέρας πήραμε αυτοπεποίθηση που χρειαζόμαστε για τα ματς που έρχονται γιατί είμαστε μια ομάδα με πολλούς νέους παίκτες»

Για την αυτοπεποίθησή του παρά το γεγονός πως είναι η πρώτη του χρονιά:

«Αυτό που βλέπετε είναι αποτέλεσμα μιας ομαδικής προσπάθειας. Έχω αυτοπεποίθηση. Όμως το σημαντικό είναι ότι νιώθω ότι έχω την εμπιστοσύνη του προπονητή και των συμπαικτών μου. Την έχω και δεν έχω να φοβηθώ τίποτα»

Για το προαίσθημα που έχει για τη σεζόν:

«Έχουμε όλες τις απαραίτητες προδιαγραφές. Οργανωμένη ομάδα, μέσα κι έξω από το γήπεδο, δουλεύουμε σκληρά, ηρεμία, δεν παίζουμε με εγωϊσμό και θεωρώ ότι όταν υπάρχουν τέτοιες συνθήκες από εμάς εξαρτάται να φτάσουμε όσο ψηλότερα γίνεται»

Για το τί σημαίνει για την πορεία της καριέρας του το Μαρούσι:

«Είναι μια μεγάλη αναβάθμιση και μια μεγάλη ευκαιρία. Ευχαριστώ τους προπονητές που με πίστεψαν και τους ανθρώπους του κλαμπ που με υποστηρίζουν καθημερινά. Πιστεύω ότι μπορούμε να κάνουμε θόρυβο στο πρωτάθλημα, γιατί έχουμε όλα τα συστατικά»

Για την προτίμισή του, Μαϊκλ (Τζόρνταν), ή Λεμπρόν (Κίνγκ):

«Είμαι φαν του Λεμπρόν. Όμως επειδή φαίνεται ότι η σωματοδομή μου έχει διαφορές και με τους δυο. Δουλεύω για να φτιάξω την δική μου ταυτότητα και βασιστώ στα δικά μου χαρακτηριστικά χωρίς αντιγραφές»