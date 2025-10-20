Το NBA φέρνει το Hoopbus Tour στην Ευρώπη

Το ΝΒΑ γιορτάζει τα επόμενα τρία χρόνια αγώνων ΝΒΑ στην Ευρώπη, σε συνεργασία με το Hoopbus, έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό με έδρα τις ΗΠΑ, ο οποίος λειτουργεί με την πεποίθηση ότι το μπάσκετ έχει τη δύναμη να μεταμορφώνει ζωές, να χτίζει γέφυρες και να αναβαθμίζει κοινότητες.

Το Hoopbus θα ταξιδέψει σε Βερολίνο, Λονδίνο, Μάντσεστερ, Μόναχο και Παρίσι, δημιουργώντας μια γιορτινή ατμόσφαιρα, όπου οι φίλοι του NBA θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν και να αγωνιστούν εναντίον τοπικών ταλέντων του μπάσκετ και δημιουργών περιεχομένου, καθώς και να κερδίσουν εισιτήρια για τους αγώνες NBA στο Βερολίνο, το Λονδίνο κ.α.

To Hoopbus European Tour θα επισκεφθεί τις παρακάτω πόλεις, συγκεκριμένα:

St. Peter’s Square στο Μάντσεστερ , Παρασκευή 17 Οκτωβρίου, 13:00–17:00

, Παρασκευή 17 Οκτωβρίου, 13:00–17:00 Trafalgar Square στο Λονδίνο, Σάββατο 18 Οκτωβρίου, 10:00–13:00

Σάββατο 18 Οκτωβρίου, 10:00–13:00 Belleville Market και Levallois City Hall στο Παρίσι , Τρίτη 21 Οκτωβρίου, 10:00–12:00 και 13:30–17:00 αντίστοιχα

, Τρίτη 21 Οκτωβρίου, 10:00–12:00 και 13:30–17:00 αντίστοιχα Pineapple Park στο Μόναχο , Παρασκευή 24 Οκτωβρίου, 12:00–16:00

, Παρασκευή 24 Οκτωβρίου, 12:00–16:00 Potsdamer Platz στο Βερολίνο , Σάββατο 25 Οκτωβρίου, 14:00–18:00

, Σάββατο 25 Οκτωβρίου, 14:00–18:00 Uber Arena στο Βερολίνο, Κυριακή 26 Οκτωβρίου, 16:00–18:00

Ο αγώνας NBA Berlin Game 2026 presented by Tissot θα είναι ο 14ος αγώνας με συμμετοχή ομάδας του NBA στη Γερμανία από το 1984 και ο πρώτος αγώνας κανονικής περιόδου στη χώρα. Επιπλέον, ο αγώνας NBA London Game 2026 presented by Tissot θα είναι ο 19ος αγώνας του NBA στο Ηνωμένο Βασίλειο από το 1993 και ο 10ος αγώνας κανονικής περιόδου στο Λονδίνο.

Περισσότερο φωτογραφικό υλικό από το Hoopbus θα βρείτε εδώ.