Το ΝΒΑ αρχίζει και η δημοσιογραφική ομάδα του SDNA «ψηφίζει»!

Η κορυφαία λίγκα του κόσμου ξεκινάει και τα ερωτήματα είναι πάρα πολλά.

Τα γούστα είναι γούστα. Αλλά είναι αδιαμφισβήτητο ότι το ΝΒΑ είναι το κορυφαίο πρωτάθλημα του πλανήτη. Κρίνοντας, δηλαδή, από όλες τις πλευρές.

Σε λίγες ώρες, λοιπόν, οι καλύτεροι του κόσμου παίρνουν μπροστά. Βάζουν τα καλά τους και ετοιμάζονται για ένα ακόμη μαραθώνιο.

Πέρυσι πανηγύρισαν οι Θάντερ. Μπορούν να κάνουν το «2 στα 2»; Ο Νίκολα Γιόκιτς με τον ΛεΜπρον Τζέιμς και τον Λούκα Ντόντσιτς έχουν τις αντιρρήσεις τους. Όπως και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, για τον οποίο υπάρχει μεγάλη συζήτηση για το αν θα ολοκληρώσει τη σεζόν στους Μπακς.

Πάμε, λοιπόν, να δούμε τι περιμένουμε. ‘Η μάλλον τι επιλέγει για βασικά πράγματα του πρωταθλήματος η δημοσιογραφική ομάδα του SDNA.

1) Ποιος θα κατακτήσει το πρωτάθλημα;

Τόλης Κοτζιάς: Οι Νικς γιατί κάποια στιγμή τον χειμώνα θα πάει εκεί ο Γιάννης!

Δημήτρης Πετρίδης: Αν και μου είναι λιγότερο συμπαθείς κι από τον Μουσολίνι, οι Ντένβερ Νάγκετς. Η αρμάδα του Γιόκιτς (κατ’ ουσίαν παίκτης-προπονητής, στα χνάρια του Μπιλ Ράσελ…) πέρυσι έφτασε στα όριά της την, μετέπειτα πρωταθλήτρια, Οκλαχόμα και λύγισε επειδή δύο παίκτες της πεντάδας της (Γκόρντον, Μάικλ Πόρτερ Τζούνιορ) έκαναν τον Ελ Σιντ στην σειρά.

Πλέον, με τον Βαλαντσιούνας έχουν επιτέλους σέντερ να ξεκουράσει τον Γιόκιτς, πήραν έναν καταπληκτικό “3 & D” παίκτη στο πρόσωπο του Καμ Τζόνσον, έφεραν πίσω την απόλυτη αγωνιστική κόλλα της πρωταθλήτριας ομάδας προ διετίας, τον Μπρους Μπράουν, και έχουν όλα τα φόντα για ν’ αποκαθηλώσουν τους Θάντερ.

Θα το κάνουν; Υγείας δοθείσης, ναι.

Αλλά το απευχόμαστε με όλη μας την καρδιά…

Γιώργος Ζάκκας: Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ

Γιάννης Κουβόπουλος: Θα πάω με το back to back της Οκλαχόμα.

Χρήστος Μπούκουρας: Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ

Θάνος Τσίμπος: Οκλαχόμα χωρίς δεύτερη κουβέντα. Είναι η καλύτερη ομάδα, δεν έχασε παίκτες από τον κορμό της και βρίσκονται στην καλύτερη ηλικία τους. Γκράντε φαβορί.

Πάρης Τρικαλιώτης: Λος Αντζελες Λέικερς

Γιώργος Ρουμελιώτης: Χιούστον Ρόκετς

Ιάσωνας Αλαφάκης: Λος Αντζελες Λέικερς

2) Ποιο θα είναι το ζευγάρι του τελικού;

Τόλης Κοτζιάς: Νικς-Οκλαχόμα

Δημήτρης Πετρίδης: Νάγκετς – Καβαλίερς. Ναι, για κάποιο λόγο έχουμε (ακόμη) πίστη σε αυτούς τους Καβς, που όταν αρχίζουν τα δύσκολα λιποθυμούν πιο εύκολα κι από την Ζουμπουλία στο «Παρά 5».

Γιώργος Ζάκκας: Νιου Γιορκ Νικς-Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ

Γιάννης Κουβόπουλος: Θα πω Οκλαχόμα - Καβαλίερς, δίνοντας πολλές πιθανότητες και στους Νικς.

Χρήστος Μπούκουρας: Καβαλίερς-Θάντερ

Θάνος Τσίμπος: Αν και είναι δύσκολο να προβλέψεις από τώρα ποιους θα κερδίσουν οι Οκλαχόμα στον τελικό, θα πάω με την Νέα Υόρκη. Έχει ωριμάσει πλέον η ομάδα και μπορεί να κάνει το βήμα παραπάνω σε σχέση με πέρσι.

Πάρης Τρικαλιώτης: Λος Αντζελες Λέικερς-Νιου Γιορκ Νικς

Γιώργος Ρουμελιώτης: Χιούστον Ρόκετς-Νιου Γιορκ Νικς

Ιάσωνας Αλαφάκης: Λος Άντζελες Λέικερς - Νιου Γιορκ Νικς

3) Ποιοι θα είναι οι τελικοί σε Ανατολή και Δύση;

Τόλης Κοτζιάς: Νικς-Καβαλίερς και Οκλαχόμα-Λέικερς

Δημήτρης Πετρίδης: Νάγκετς – Θάντερ και Καβς-Νικς. Αν, φυσικά, δεν έχουμε τίποτα αχίλλειους στα πλέι οφ, τραυματισμοί που έχουν εξελιχθεί στο αβοκάντο του σύγχρονου ΝΒΑ: είναι παντού κι έχουν γίνει μάστιγα…

Γιώργος Ζάκκας: Νιου Γιορκ Νικς - Κλίβελαντ Καβαλίερς και Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ - Λος Άντζελες Λέικερς

Γιάννης Κουβόπουλος: Καβαλίερς - Νικς στην Ανατολή και Θάντερ - Νάγκετς στη Δύση.

Χρήστος Μπούκουρας: Καβαλίερς-Νικς και Λέικερς-Θάντερ

Θάνος Τσίμπος: Κλίβελαντ-Νέα Υόρκη και Οκλαχόμα-Ντένβερ. Οι Κλίβελαντ έχουν μια νεανική ομάδα που βρίσκεται σε άνοδο και θα δούμε ένα πολύ ωραίο ζευγάρι απέναντι στην Νέα Υόρκη. Από την άλλη μεριά, το Ντένβερ μπορεί να προβληματίσει την Οκλαχόμα, αλλά μέχρι εκεί.

Πάρης Τρικαλιώτης: Δύση: Λέικερς - Θαντερ

Ανατολή: Νικς - Ματζικ

Γιώργος Ρουμελιώτης: Δύση: Θάντερ - Ρόκετς

Ανατολή: Νικς - Σέλτικς

Ιάσωνας Αλαφάκης: Νιου Γιορκ Νικς - Κλίβελαντ Καβαλίερς / Λος Άντζελες Λέικερς - Χιούστον Ρόκετς

4) Ποιος θα είναι MVP της κανονικής περιόδου;

Τόλης Κοτζιάς: Μήπως ήρθε η ώρα του Τζέιλεν Μπράνσον; Μήπως λέμε!

Δημήτρης Πετρίδης: Ο Γιάννης ο Αντετοκούνμπο. Μπορεί το ρόστερ των Μπακς να είναι elite, υπό την έννοια πως είναι για την Elite League στην Ελλάδα, αλλά ο Greek Freak θα πάρει το 3ο του MVP γιατί το Μιλγουόκι, κόντρα σε όλες τις προβλέψεις, θα είναι top-4 στην Ανατολή. Δεδομένου ότι ο Γιάνναρος θα κάνει αγωνιστικά αίσχη (και) φέτος στις δύο πλευρές του παρκέ, ε, να μην σηκώσει το αγαλματίδιο;

Γιώργος Ζάκκας: Λούκα Ντόντσιτς

Γιάννης Κουβόπουλος: Πάμε είτε με τον Σαι Γκιλτζιους-Αλεξαντερ, είτε με Λούκα Ντόντσιτς.

Χρήστος Μπούκουρας: Σάι Γκίλτζιους Αλεξάντερ

Θάνος Τσίμπος: SGA γιατί θα βρίσκεται στην ομάδα με το καλύτερο ρεκόρ και Γιάννης ως αουτσάιντερ γιατί θα κουβαλήσει το Μιλγουόκι φέτος.

Πάρης Τρικαλιώτης: Λούκα Ντόντσιτς

Γιώργος Ρουμελιώτης: Λούκα Ντόντσιτς

Ιάσωνας Αλαφάκης: Λούκα Ντόντσιτς

5) Ποιος θα είναι ο πιο βελτιωμένος παίκτης;

Τόλης Κοτζιάς: Είμαι ανάμεσα σε δύο: Κέλελ Ουέαρ των Χιτ και Μάτας Μπουζέλις των Μπουλς. Θα πάω με τον Λιθουανό!

Δημήτρης Πετρίδης: Ο Μάικλ Πόρτερ Τζούνιορ. Κυρίως γιατί οι Νετς θα είναι περιοδεύων θίασος και ο ίδιος θα παίρνει λίγο περισσότερες προσπάθειες από τον Κόμπε στο prime του στους Λέικερς. Γράφοντας 28 πόντους μέσο όρο το βραβείο είναι δικό του. Κι ας κάνει το Μπρούκλιν 8 νίκες σε 82 ματς (βάλαμε 5 παραπάνω απ’ ό,τι πιστεύουμε γιατί είμαστε γαλαντόμοι…)

Γιώργος Ζάκκας: Αμεν Τόμπσον

Γιάννης Κουβόπουλος: Αμέν Τόμπσον ή ακόμα καλύτερα αουτσάιντερ ο Ντένι Αβντίγια

Χρήστος Μπούκουρας: Άντριου Νέμπχαρντ

Θάνος Τσίμπος: Άμεν Τόμπσον. Αυτό το παιδί έχει φοβερά προσόντα και μοιάζει να μην έχει φτάσει ακόμα ούτε στο 50% του ταβανιού του.

Πάρης Τρικαλιώτης: Τζος Γκίντι

Γιώργος Ρουμελιώτης: Μπενεντικτ Μάθουριν

Ιάσωνας Αλαφάκης: Γκέιμπ Βίνσεντ

6) Ποιος θα είναι ο ρούκι της χρονιάς;

Τόλης Κοτζιάς: Η ευνόητη απάντηση είναι Κούπερ Φλαγκ. Θα πάω όμως (έτσι για τη κόντρα) με τον Εϊσι Μπέιλι των Τζαζ αν και εγώ θα παρακολουθώ τους ρούκις τον Χόρνετς: τον Κνέπελ με τα κόκκινα μαγουλάκια, τον Καλκμπρένερ και τον ΜακΝίλι.

Δημήτρης Πετρίδης: Εδώ κανονικά δεν υφίσταται καν θέμα γιατί η απάντηση είναι κάτι παραπάνω από προφανής: ο Βι Τζέι Έτζκομπ.

Σας το λέμε αυτό με πολλή αδελφική αγάπη, από την πόλη που την εκπροσωπεί καλύτερα από κάθε άλλη στον κόσμο.

Κούπερ Φλαγκ και αηδίες…

Γιώργος Ζάκκας: Κούπερ Φλαγκ

Γιάννης Κουβόπουλος: Ξεκάθαρο φαβορί ο Κούπερ Φλαγκ των Μάβερικς. Θα τον προτιμήσουμε.

Χρήστος Μπούκουρας: Κούπερ Φλαγκ

Θάνος Τσίμπος: Δεν νομίζω ότι μπορεί να υπάρχει κάποιος άλλος εκτός από τον Κούπερ Φλαγκ. Ο παικταράς των Μάβερικς, μοιάζει να είναι ήδη έτοιμος παίκτης και θα αποτελέσει σημαντικό κομμάτι της ομάδας του.

Πάρης Τρικαλιώτης: Κούπερ Φλαγκ

Γιώργος Ρουμελιώτης: Κούπερ Φλαγκ

Ιάσωνας Αλαφάκης: Κούπερ Φλαγκ