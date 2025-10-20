Ενδελεχής έρευνα της Ιταλικής αστυνομίας για τον οδηγό που έχασε την ζωή του στην... ενέδρα θανάτου

Η Ιταλική αστυνομία ξεκινά αναλυτική έρευνα για την... ενέδρα θανάτου που έστησαν οπαδοί της Ριέτι σε αυτούς της Πιστόια με απολογισμό ένα νεκρό.

Σε σοκ βρίσκεται από το βράδυ της Κυριακής η μπασκετική και όχι μόνο κοινότητα της Ιταλίας, μετά την ενέδρα θανάτου που έστησαν οπαδοί της Ριέτι σε αυτούς της Πιστόια με απολογισμό ένα νεκρό.

Όπως αναφέρουν media από την γειτονική χώρα, το πούλμαν που μετέφερε οπαδούς της Πιστόια δέχθηκε επίθεση με πέτρες , ενώ ο ένας από τους δύο οδηγούς χτυπήθηκε και έχασε την ζωή του!

Η Ιταλική αστυνομία ξεκινά αναλυτική έρευνα για το συμβάν τον εντοπισμό και τη σύλληψη των υπευθύνων, την ώρα που η πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι χαρακτήρισε την επίθεση «παράλογη» και ζήτησε άμεση διερεύνηση.