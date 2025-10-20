«Κοιτάζουν Γιάννη - Γιόκιτς οι Χιτ για το 2027»

Οι Μαϊάμι Χιτ καταστρώνουν ήδη τα πλάνα τους για το επόμενο καλοκαίρι και σύμφωνα με το ESPN θέλουν να... ταράξουν τα νερά με δίδυμο Γιάννη - Γιόκιτς.

Οι Χιτ δεν διαφοροποίησαν πολύ το ρόστερ τους αυτό το καλοκαίρι, διατηρώντας το βασικό τους κορμό, ωστόσο έχουν μεγαλεπίβολα σχέδια όσον αφορά το μέλλον.

Σύμφωνα με το ESPN, το front office του Μαϊάμι θέλει να διατηρήσει την οικονομική ευελιξία της ομάδας εν όψει του καλοκαιριού του 2027, όταν και αναμένεται να βγουν ως ελεύθεροι στην αγορά τα λεγόμενα... μεγάλα ονόματα.



Στην κατηγορία αυτή ανήκουν ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ο Νίκολα Γιόκιτς, ο Άντονι Ντέιβις, ο Κάιρι Ίρβινγκ, ο Καρλ-Άντονι Τάουνς, ο Ντόνοβαν Μίτσελ και ο Τρέι Γιανγκ μεταξύ άλλων.

Το μέλλον του Αντετοκούνμπο με το Μιλγουόκι φαίνεται αβέβαιο, καθώς έχει ήδη εξερευνήσει πιθανές επιλογές όπως οι Νικς και θα επανεξετάσει την αγορά αν οι Μπακς δεν είναι πραγματικοί διεκδικητές τίτλου, ενώ ο Γιόκιτς απέρριψε την επέκταση συμβολαίου 212 εκατομμυρίων δολαρίων, αλλά αναμένεται να παραμείνει στο Ντένβερ, λέγοντας ότι «το σχέδιό του είναι να μείνει στους Νάγκετ για πάντα».