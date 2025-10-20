Οι αρχηγοί της Euroleague μίλησαν: Πιο δύσκολος αντίπαλος ο Ναν, κορυφαίος dunker ο Χολ

Η EuroLeague ζήτησε από τους αρχηγούς των ομάδων να πουν την άποψή τους σε ερωτήσεις που αφορούν την διοργάνωση, με τους παίκτες να απαντούν στο καθιερωμένο ερωματολόγιο.

Η Euroleague έκανε έναρξη εδώ και μερικές μέρες και η διοργανώτρια αρχή έκανε το ετήσιο ερωτηματολόγιο στους αρχηγούς των ομάδων της λίγκας.

Ποια έδρα έχει την καλύτερη ατμόσφαιρα; Ποιος είναι ο πιο ταλαντούχος παίκτης; Ποιον αντίπαλο θα ήθελες να έχεις στην ομάδα σου; Ποιος είναι ο πιο δύσκολος παίκτης να σταματήσεις; Ποιος είναι ο καλύτερος χειριστής της μπάλας; Ποιος είναι ο καλύτερος στα καρφώματα; Ποιος είναι ο πιο συναρπαστικός νεοφερμένος; Αυτές ήταν οι ερωτήσεις που τέθηκαν στους αρχηγούς των ομάδων και ιδού οι απαντήσεις...

Αναλυτικά οι απαντήσεις:



Καλύτερη έδρα: Παρτίζαν (45%)

Πιο ταλαντούχος παίκτης: Μάικ Τζέιμς (25%)

Αντίπαλος που θα ήθελαν στην ομάδα τους: Έντι Ταβάρες (25%)

Πιο δύσκολος παίκτης να σταματήσεις: Κέντρικ Ναν (35%)

Καλύτερος χειριστής της μπάλας: Σιλβέν Φρανσίσκο (20%)

Καλύτερος dunker: Ντόντα Χολ – Ταϊρίκ Τζόουνς (30%)

Πιο συναρπαστικός νεοφερμένος: Τρέι Λάιλς (20%)