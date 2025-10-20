Οι αρχηγοί της Euroleague μίλησαν: Πιο δύσκολος αντίπαλος ο Ναν, κορυφαίος dunker ο Χολ

Η Euroleague έκανε έναρξη εδώ και μερικές μέρες και η διοργανώτρια αρχή έκανε το ετήσιο ερωτηματολόγιο στους αρχηγούς των ομάδων της λίγκας.
Ποια έδρα έχει την καλύτερη ατμόσφαιρα; Ποιος είναι ο πιο ταλαντούχος παίκτης; Ποιον αντίπαλο θα ήθελες να έχεις στην ομάδα σου; Ποιος είναι ο πιο δύσκολος παίκτης να σταματήσεις; Ποιος είναι ο καλύτερος χειριστής της μπάλας; Ποιος είναι ο καλύτερος στα καρφώματα; Ποιος είναι ο πιο συναρπαστικός νεοφερμένος; Αυτές ήταν οι ερωτήσεις που τέθηκαν στους αρχηγούς των ομάδων και ιδού οι απαντήσεις...
Αναλυτικά οι απαντήσεις:
Καλύτερη έδρα: Παρτίζαν (45%)
Πιο ταλαντούχος παίκτης: Μάικ Τζέιμς (25%)
Αντίπαλος που θα ήθελαν στην ομάδα τους: Έντι Ταβάρες (25%)
Πιο δύσκολος παίκτης να σταματήσεις: Κέντρικ Ναν (35%)
Καλύτερος χειριστής της μπάλας: Σιλβέν Φρανσίσκο (20%)
Καλύτερος dunker: Ντόντα Χολ – Ταϊρίκ Τζόουνς (30%)
Πιο συναρπαστικός νεοφερμένος: Τρέι Λάιλς (20%)
