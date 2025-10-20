Τζήμας: «Υπάρχει κινητοποίηση στις Κυκλάδες για το ματς απέναντι στον Ολυμπιακό»

Η Μύκονος επικράτησε με 73-80 του Ηρακλή εκτός έδρας, στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της Greek Basketball League, και ο General Manager των νησιωτών, Γιάννης Τζήμας, «φιλοξενήθηκε» στην εκπομπή «Άμεσο Ριπλέι» του EOK WebRadiο.

Αναλυτικά είπε:

Για την ιστορική πρώτη νίκη της Μυκόνου στη GBL: «Αδιαπραγμάτευτα και αδιαμφισβήτητα ήταν μία μεγάλη νίκη. Η νίκη είχε και μεγάλη βαθμολογική σημασία, βλέπουμε ένα συγκλονιστικό πρωτάθλημα που οι ομάδες έχουν μικρές διαφορές, εκτός του Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού. Ήταν η πρώτη ιστορική νίκη για εμάς, ένα σωματείο με πέντε χρόνια ζωής, με τέσσερα χρόνια με κλειστό γήπεδο. Έρχεται ένα δύσκολο ματς με τον Ολυμπιακό και βαθμολογικά θέλαμε να “πιαστούμε” κάπως ώστε να μας βοηθήσει ψυχολογικά για τη συνέχεια».

Για τον επόμενο αγώνα απέναντι στον Ολυμπιακό: «Υπάρχει κινητοποίηση όχι μόνο στη Μύκονο, αλλά σε όλες τις Κυκλάδες. Έχουν δηλώσει ενδιαφέρον για να βρεθούν στο γήπεδο, φίλαθλοι, πολιτικά πρόσωπα, παλαίμαχοι αθλητές και άλλοι. Για καλή μας τύχη ο αγώνας θα διεξαχθεί το τριήμερο της 28ης Οκτωβρίου που είναι το τελευταίο τριήμερο του νησιού από την άποψη του τουρισμού. Δεν ξέραμε αν θέλαμε ή όχι να κάνουμε πρεμιέρα απέναντι στον Ολυμπιακό, αλλά σίγουρα θα έχουμε την απαραίτητη αύρα με sold out, είναι θετικό για εμάς αυτό. Ξεκινάμε όμως με μία μεγάλη ευθύνη για να πάνε όλα σωστά. Όταν η ομάδα ξεκίνησε την προετοιμασία θέσαμε τρεις στόχους. Πρώτα είχαμε στοχεύσει η ομάδα να προπονείται στο νησί και όχι να γυρνάει 40 μέρες σε όλη την Ελλάδα. Με δυσκολίες το πετύχαμε, έγινε το πρώτο “θαύμα”. Έπειτα θέλαμε να κάνουμε την πρώτη μεγάλη μας νίκη και τρίτον θέλαμε να τελειώσει η υπόθεση με την άδεια του γηπέδου μας. Κυριολεκτικά. όλα στο γήπεδο είναι ολοκαίνουργια και θέλουμε να πάει καλά το τεστ με τον Ολυμπιακό. Στο γήπεδο είναι πάνω από 50 άτομα που εργάζονται συνεχόμενα για να είναι όλα έτοιμα την Κυριακή. Θέλουμε να προσφέρουμε μία άριστη φιλοξενία απέναντι σε ένα μεγάλο σωματείο που τυχαίνει να είναι ο Ολυμπιακός».

Για τα δύο ματς στο πρωτάθλημα και την πίεση που υπήρχε: «Εμείς αναγκαστήκαμε και με την επιλογή που μας δίνει ο ΕΣΑΚΕ να ξεκινήσουμε με δύο εκτός έδρας παιχνίδια για να είναι έτοιμο το γήπεδο μας. Δεν μας έκανε καλό το ρεπό της πρώτης αγωνιστικής, παίξαμε στο Περιστέρι και έκανε μία νίκη έχοντας ρυθμό. Δεν θεωρούσαμε ότι είναι η ιδανική συνθήκη για εμάς βάσει προγράμματος, αλλά είπαμε ότι πρέπει να νικήσουμε ένα από τα δύο παιχνίδια για να αισθανόμαστε ασφαλείς. Δεν υπάρχουν συγκεκριμένοι αντίπαλοι για να στοχεύσεις, όλοι κερδίζουν και όλοι χάνουν. Η ήττα στο Περιστέρι μας θορύβησε, αγωνιστικά ήταν ό,τι χρειαζόμασταν για τη νίκη στο Ιβανώφειο, ήταν “σπαθένια” και κάναμε καλύτερη εμφάνιση από το αναμενόμενο. Έπρεπε να το είχαμε “τελειώσει” νωρίτερα το ματς, έγινε ντέρμπι γιατί είχαμε το προβάδισμα από νωρίς. Όλο το γήπεδο παραδέχτηκε ότι είχαμε καλύτερη παρουσία, είναι πολύ σημαντικό για εμάς αυτό. Η ομάδα έχει δημιουργήσει μία πίεση αποτελεσμάτων και θέλουμε να παρουσιάσουμε κάτι καινούργιο στο ελληνικό μπάσκετ. Δεν είναι μία ομάδα που θα μπορούσε να έχει μία διαφορετική πίεση. Στον προηγούμενο αγώνα του Ηρακλή απέναντι στον ΠΑΟΚ και τον Προμηθέα πήγαμε θορυβημένοι γιατί ξέρουμε ότι τα τελευταία 30 χρόνια το Ιβανώφειο “κατηφορίζει”, είναι δύσκολη έδρα. Εξελίχθηκε σε μία εμφάνιση που τακτικά μπορώ να δώσω τα συγχαρητήρια μου και δημόσια στον Βαγγέλη Ζιάγκο, το αποτέλεσμα αδικεί την προσπάθεια μας».

Για τον τελικό στόχο της Μυκόνου: «Αποτυπώνει τη διάθεση της διοίκησης αυτή η ερώτηση. Ο βασικός στόχος αυτής της δημιουργίας και της προσπάθειας είναι να δημιουργηθεί ένας πυρήνας αθλητισμού για τα παιδιά της Μυκόνου και όχι μόνο. Ξεκίνησε από τις μικρότερες κατηγορίες και έπειτα ήρθε η όρεξη για κάτι μεγαλύτερο. Η Μύκονος τον χειμώνα είναι ένα μικρό χωριό, το καλοκαίρι είναι από τους καλύτερους τουριστικούς προορισμούς. Το αποτύπωμα που θέλουμε να αφήσουμε είναι να υπάρξει αθλητισμός σε ενεργό βαθμό. Ψάχνουμε να βρούμε υποστήριξη για κάθε λεπτομέρεια. Εμείς στο τέλος της χρονιάς θα θέλαμε να ολοκληρώσουμε τη σεζόν με ψηλά το κεφάλι και να διατηρήσουμε την καλή μας φιλοξενία από πέρυσι. Στην Elite League όλες οι ομάδες μας έδιναν συγχαρητήρια για τη φιλοξενία μας, δεν υπήρχε ομάδα που δεν έδωσε τα εύσημα για τη “γιορτή” στο γήπεδο. Στο γήπεδο έχουν γίνει μεγάλες επενδύσεις, με τη βοήθεια του δημάρχου μας και όχι μόνο. Προσπαθούμε να δώσουμε την έννοια ότι κάθε Κυριακή θα είναι γιορτή για εμάς. Θέλουμε να δώσουμε την εντύπωση πως στη Μύκονο γίνεται κάτι διαφορετικό και καλύτερο από οποιαδήποτε άλλη πόλη της περιφέρειας. Όλα αυτά ίσως δεν έχουν μεγάλη αξία εάν υποβιβαστούμε όμως. Χρειάζεται να παραμείνουμε χρόνια στην κατηγορία για να κάνουμε “απόσβεση”. Στόχος μας είναι η παραμονή στην κατηγορία αλλά όλοι θα θέλαμε να μιλάνε για τη φιλοξενία μας. Όλα γίνονται για να είναι άνετοι οι παίκτες και οι προπονητές, πέρυσι το καταφέραμε με κόπο. Αισθάνομαι υπερήφανος που μαζί με τους άλλους ανθρώπους της διοίκησης ζήσαμε από την αρχή τα πάντα και χτίσαμε κάτι καλό. Δεν ξέρω εάν άλλο σωματείο θα έφτανε ως εδώ με διαφορετική διοίκηση τόσο γρήγορα. Η βαθμολογία και το αγωνιστικό κομμάτι είναι το παν, θέλουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί».

Για τη δύσκολη προετοιμασία της ομάδας: «Υπάρχει το κομμάτι της συσπείρωσης και η ομάδα δέθηκε παραπάνω. Δεν είναι εύκολη διαδικασία και θα τη ζούμε κάθε χρόνο, δεν γίνεται για πολλούς λόγους να κάνουμε κάθε χρόνο προετοιμασία τον Αύγουστο στη Μύκονο. Ξοδεύουμε μεγάλα ποσά για την προετοιμασία μας, ισάξια με αγορά ενός καλού ξένου παίκτη. Το νησί έχει την ευχέρεια των ανθρώπων και των χορηγών για την κάλυψη του μπάτζετ εσωτερικά, είναι μεγάλο κατόρθωμα για το νησί. Στη Μύκονο ζούμε εποχές ’87, όλοι μιλούν για το μπάσκετ, ακόμη και τα άτομα που δεν γνώριζαν το άθλημα. Είμαστε σαν λαϊκοί ήρωες, είναι κάτι καινούργιο. Είναι δύσκολο για κάποιον που δεν έχει ζήσει εδώ το ότι πέντε χρόνια πριν δεν υπήρχε κλειστό γήπεδο και μαζευόταν στα ανοιχτά μία παρέα για να παίξει με τις ομάδες από Σύρο και Τήνο. Είναι πολύ δύσκολο ότι κατασκευάστηκε ένα κλειστό γυμναστήριο για προπονήσεις και τώρα ετοιμάζεται για πρεμιέρα με Ολυμπιακό. Ο κόσμος μας σταματάει και μας λέει πως δεν μπορεί να πιστέψει ότι θα δει στο νησί μας τον Ολυμπιακό. Η δουλειά μου στη Μύκονο μου προσφέρει μεγάλη χαρά, αλλά ταυτόχρονα ξοδεύω τον τριπλάσιο χρόνο συγκριτικά με άλλες ομάδες που είχα εργαστεί στο παρελθόν».