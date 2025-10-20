Ανανέωσε με τον τραυματία Τζαϊτέ η Ντουμπάι BC

Ο Μαμ Τζαϊτέ είναι ο μεγάλος άτυχος της σεζόν για την Ντουμπάι BC, με τον Γάλλο ψηλό να χάνει όλη την σεζόν λόγω ρήξης αχιλλείου. Ωστόσο η ομάδα από τα ΗΑΕ εξέφρασε έμπρακτα τη στήριξή της στον 31χρονο άσο επεκτείνοντας το συμβόλαιό του ως το 2028.
Ο Τζαϊτέ είχε 7,5 πόντους, 4 ριμπάουντ και 9 στην αξιολόγηση σε 14:38 κατά μέσο όρο την περασμένη σεζόν με τη φανέλα της Μονακό.
Staying home. Mam Jaiteh is one of us until 2028 📝🔥 pic.twitter.com/Q80HXlMsnW— Dubai Basketball (@dubaibasket) October 20, 2025