Ανανέωσε με τον τραυματία Τζαϊτέ η Ντουμπάι BC

Η Ντουμπάι BC με ανακοίνωση της γνωστοποίησε την ανανέωση της συνεργασίας της με τον Μαμ Τζαϊτέ, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο ως το 2028.

Ο Μαμ Τζαϊτέ είναι ο μεγάλος άτυχος της σεζόν για την Ντουμπάι BC, με τον Γάλλο ψηλό να χάνει όλη την σεζόν λόγω ρήξης αχιλλείου. Ωστόσο η ομάδα από τα ΗΑΕ εξέφρασε έμπρακτα τη στήριξή της στον 31χρονο άσο επεκτείνοντας το συμβόλαιό του ως το 2028.



Ο Τζαϊτέ είχε 7,5 πόντους, 4 ριμπάουντ και 9 στην αξιολόγηση σε 14:38 κατά μέσο όρο την περασμένη σεζόν με τη φανέλα της Μονακό.