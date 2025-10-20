Παναθηναϊκός: Ανανέωση χορηγικής συνεργασίας με τη ΝΑΚ Insurance Brokers

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR ανακοινώνει την ανανέωση της χορηγικής της συνεργασίας με τη ΝΑΚ Insurance Brokers, εταιρεία μεσιτών ασφαλίσεων (μέλος του Ομίλου ΕΥΡΩΠΗ HOLDINGS).

Η ΝΑΚ Insurance Brokers ιδρύθηκε το 1935. Στα 90 χρόνια της διαδρομής της, εξελίχθηκε σε μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες μεσιτών ασφαλίσεων στην Ελλάδα, με τις πλέον ολοκληρωμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα επιχειρηματικής ασφάλισης και διαχείρισης ρίσκου και με συνεργασίες που εκτείνονται στο εγχώριο αλλά και διεθνές περιβάλλον.

Η ΝΑΚ Insurace Brokers έχει συνδέσει το όνομά της με την καινοτομία, φέρνοντας πρώτη στην ελληνική αγορά ασφαλιστικά προϊόντα για εξειδικευμένους επιχειρηματικούς κινδύνους. Επενδύοντας διαρκώς στην ανάπτυξη των υπηρεσιών της, χαρακτηρίζεται δικαίως ως πρωτοπόρος στη χαρτογράφηση ειδικών ασφαλιστικών αναγκών και την παροχή εστιασμένων λύσεων.

Μερικές από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις στην Ελλάδα –σε μια σειρά αγορών, από το Εμπόριο και τις Κατασκευές έως την Ενέργεια, τον Τουρισμό και τις Υπηρεσίες– έχουν επιλέξει τη ΝΑΚ Insurance Brokers για τις αξιόπιστες και προηγμένες ασφαλιστικές υπηρεσίες της.

Με τη συνεργασία Παναθηναϊκός AKTOR-ΝΑΚ Insurance Brokers ανοίγονται νέοι δρόμοι συμπόρευσης δυο ιστορικών οργανισμών, μέσα από στρατηγική προσέγγιση και διάθεση για πρωτοπορία και εξέλιξη.

Ο CEO της NAK Insurance Brokers, κ. Νίκος Κατσιμπέρης, δήλωσε σχετικά: «Είμαστε ενθουσιασμένοι που συνεχίζουμε να ενώνουμε, για ακόμη μια χρονιά, τις δυνάμεις μας με την ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR. Η αξιοπιστία και η υπευθυνότητα, σε συνδυασμό με την αφοσίωση και τη σταθερή επιδίωξη να γινόμαστε διαρκώς η καλύτερη εκδοχή μας, κάνουν τη συνεργασία αυτή ορόσημο. Στεκόμαστε δίπλα στον Παναθηναϊκό AKTOR και του ευχόμαστε καλή επιτυχία».

Mάθετε περισσότερα για την εταιρεία στο: www.nakinsurance.gr