Μαξίμ Σαλάς: Το... θρίλερ του Αμαρουσίου ανέδειξε τον Stoiximan MVP!

Από την αναμέτρηση Μαρούσι – Άρης, που κρίθηκε στο κλειστό του Αγίου Θωμά στην δεύτερη παράταση υπέρ των γηπεδούχων, αναδείχθηκε ο Stoiximan MVP of the Week της 3ης αγωνιστικής της κανονικής περιόδου της Stoiximan GBL!

Ο 29χρονος Λευκορώσος φόργουορντ σέντερ του Αμαρουσίου Μαξίμ Σαλάς, που για πρώτη φορά αγωνίζεται στην Stoiximan GBL, είναι ο Πολυτιμότερος Παίκτης της Εβδομάδας.

Ο Σάλας συγκέντρωσε 28 βαθμούς στο ranking με 18 πόντους με 4/6 βολές, 7/9 δίποντα, ενώ είχε και 0/3 τρίποντα, 13 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 5 κερδισμένα φάουλ και 5 εναντίον, ένα κλέψιμο και ένα λάθος σε 36’ και 56’’ συμμετοχής.

Η επίδοση του Λευκορώσου ψηλού του Αμαρουσίου ήταν η καλύτερη μεταξύ των παικτών που αγωνίστηκαν στις νικήτριες ομάδες της εβδομάδας. Η καλύτερη επίδοση της 3ης αγωνιστικής ήταν του Στίβεν Ίνοχ του ηττημένου από το Μαρούσι Άρη με 31 βαθμούς στο ranking.

Η ανάδειξη του Stoiximan MVP of the Week γίνεται ανεξάρτητα με την ολοκλήρωση της αγωνιστικής της Stoiximan GBL και αφορά τις αναμετρήσεις της προηγούμενης εβδομάδας.