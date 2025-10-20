Βατούτιν: «Τα σχέδια του NBA στην Ευρώπη φαίνονται να αποτελούν προσπάθεια κλοπής μιας αναπτυσσόμενης επιχείρησης»

Ο Αντρέι Βατούτιν, ισχυρός άντρας της ΤΣΣΚΑ, σε κείμενό του ανάλυσε το σκεπτικό του NBA Europe και εξέφρασε τις αντιρρήσεις του.

Αναλυτικά όσα αναφέρει στο «sport-express»:

«Τα σχέδια του NBA στην Ευρώπη φαίνονται να αποτελούν μια ουσιαστική προσπάθεια κλοπής μιας ταχέως αναπτυσσόμενης επιχείρησης. Άλλωστε, πριν από περίπου δέκα χρόνια, η Euroleague δεν είχε ουσιαστικά καμία αγοραστική αξία, αλλά τώρα η επωνυμία αποτιμάται σε πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ – όπως μάθαμε κατά τη διάρκεια πρόσφατων διαπραγματεύσεων με πιθανούς επενδυτές. Και το πρωτάθλημα έχει μια πραγματική στρατηγική που θα τριπλασιάσει αυτά τα στοιχεία τα επόμενα πέντε χρόνια.

Σαφώς, αυτό εξακολουθεί να είναι δύσκολο να συγκριθεί με την επιχειρηματική δραστηριότητα του NBA, και οι αγορές των ΗΠΑ και της Ευρώπης είναι πολύ διαφορετικές, αλλά η σίγουρη, προοδευτική πρόοδος είναι απαραίτητη. Όπως σημειώνουν οι ειδικοί, η Euroleague είναι αυτή τη στιγμή η πιο προοδευτική αθλητική διοργάνωση στον κόσμο όσον αφορά την οικονομική ανάπτυξη και την αυξανόμενη δημοτικότητα.

Η συνεργασία με το NBA είναι σίγουρα ενδιαφέρουσα. Ξέρουν πώς να διευθύνουν μια επιχείρηση και να κατανοούν τις ανάγκες των οπαδών τους. Αν μπορέσουμε να δημιουργήσουμε μια εποικοδομητική συνεργασία, αυτό θα ήταν φανταστικό. Ταυτόχρονα, οι Αμερικανοί ομόλογοί τους δεν έχουν μαγικό ραβδί. Δεν θα είναι σε θέση να μετατρέψουν μαγικά επιλεγμένους ευρωπαϊκούς συλλόγους σε franchise με προϋπολογισμούς δισεκατομμυρίων δολαρίων, να δώσουν στους παίκτες συμβόλαια 100 εκατομμυρίων δολαρίων ή να υπογράψουν εξωφρενικές χορηγίες και τηλεοπτικές συμφωνίες.

Είναι απίθανο η FIBA ​​​​να προσφέρει παρόμοια εργαλεία, καθώς τα συνολικά ετήσια έσοδά της από όλες τις διοργανώσεις, τις εθνικές ομάδες και τους συλλόγους είναι περίπου ίσα με αυτά της Euroleague και δεν αυξάνονται. Επιπλέον, το NBA είχε ένα αποτυχημένο έργο στην Αφρική, το οποίο αποδείχθηκε ασύμφορο και σύντομα θα κλείσει.

Ωστόσο, εάν η νέα διοργάνωση σχηματιστεί χωρίς τη συμμετοχή της Euroleague, αναμφίβολα θα ήταν μια θλιβερή εξέλιξη για το ευρωπαϊκό μπάσκετ. Ένα καθαρά εμπορικό έργο, που απευθύνεται σε οικονομικά εύπορες αγορές, αγνοεί μακροχρόνιες παραδόσεις και τα συμφέροντα των οπαδών, ουσιαστικά αποκλείοντας, για παράδειγμα, τη Σερβία και τη Λιθουανία από το τοπίο της κορυφαίας βαθμίδας.

Επιπλέον, θα δίχαζε το κοινό τόσο παγκοσμίως όσο και εντός μεμονωμένων πόλεων, δεδομένων των σχεδίων για τη δημιουργία τμημάτων μπάσκετ εντός ποδοσφαιρικών συλλόγων όπου ήδη υπάρχουν επιτυχημένοι ανεξάρτητοι σύλλογοι μπάσκετ.

Είναι σαφές ότι εάν δημιουργηθεί ένα ευρωπαϊκό NBA χωρίς τη συμμετοχή της Euroleague, η ίδια η Euroleague θα παραμείνει. Απλώς θα διατηρήσει τους υπόλοιπους συλλόγους. Και θα έχουμε μια ακόμη πηγή ανταγωνισμού, που θα διαλύει το μπάσκετ μας. Αυτό θα ήταν επιζήμιο για την ανάπτυξη του αθλήματος – το έχουμε ήδη δει αυτό, και συνεχίζουμε να το βλέπουμε, στην αντιπαράθεση Euroleague-FIBA. Παρεμπιπτόντως, για τη FIBA, η συνεργασία με το NBA είναι επί του παρόντος ένας τρόπος για να ενισχύσει τη θέση της σε μια σύγκρουση που δεν έχει τελειώσει.

Γι’ αυτό το λόγο, οι σύλλογοι-μέτοχοι της EuroLeague προσπαθούν να παρουσιάσουν ένα ενιαίο μέτωπο σχετικά με αυτό το έργο. Εννέα από τους 13 συλλόγους, συμπεριλαμβανομένης της ΤΣΣΚΑ, έχουν ήδη υπογράψει συμφωνίες επέκτασης αδειών και οι υπόλοιποι τέσσερις θα απαντήσουν αργότερα. Για να είμαστε δίκαιοι, πρέπει να σημειωθεί ότι οι συζητήσεις αυτών των τεσσάρων συλλόγων σχετικά με το μέλλον τους θολώνουν κάπως τη συνολική θέση της EuroLeague, αλλά αντιμετωπίζουν σοβαρές αποφάσεις, επομένως η καθυστέρηση στην απάντηση είναι κατανοητή.

Δεν θα περιγράψω την πρόταση που υπέβαλαν οι σύλλογοι και η λίγκα – συμπεριλήφθηκε στο δελτίο τύπου. Ελπίζω ότι θα γίνει η βάση για παραγωγική συνεργασία. Είμαστε έτοιμοι για συνεργασίες και σίγουρα δεν θέλουμε να περιμένουμε στην ουρά για να επιλεγούμε για συμπερίληψη στο τουρνουά.

Είναι πρόωρο να συζητήσουμε τις προοπτικές της ΤΣΣΚΑ για συμμετοχή στη νέα (ή υπάρχουσα) διοργάνωση. Ελπίζουμε ότι εάν η γεωπολιτική κατάσταση στην Ευρώπη και τον κόσμο γίνει πιο σαφής, προκύψουν κάποιες συμφωνίες και υπάρξει κάποιο είδος επίλυσης συγκρούσεων, τότε μπορούμε να συζητήσουμε τη συμμετοχή της ΤΣΣΚΑ με συγκεκριμένο τρόπο.

Αυτή τη στιγμή συνεργαζόμαστε με τους συναδέλφους μας στην Ευρωλίγκα με πλήρη δέσμευση και ενδιαφέρον για την επίλυση ζητημάτων με το NBA και άλλους τομείς που σχετίζονται με το μέλλον του υπάρχοντος τουρνουά. Έχω ήδη δηλώσει επανειλημμένα ότι ακόμη και αυτή η ‘περιορισμένη’ συνεργασία με την Εuroleague είναι ωφέλιμη τώρα και θα μπορούσε να ωφελήσει όχι μόνο την ΤΣΣΚΑ αλλά και άλλους ρωσικούς συλλόγους στο μέλλον».