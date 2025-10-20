Α1 Γυναικών: MVP η Κριμίλη, MVP Next Gen Αλεξιά και Στολίγκα

Αποκλειστικά ελληνική υπόθεση ήταν η ανάδειξη των κορυφαίων της 3ης Αγωνιστικής στο πρωτάθλημα της Α1 Γυναικών.

Η Ιωάννα Κριμίλη του Παναθηναϊκού αναδείχθηκε MVP με τις Διαμάντω Αλεξιά (Πανσερραϊκός) και Νάγια Στολίγκα (Πρωτέας Βούλας) να μοιράζονται τον τίτλο της MVP Next Gen.

Η Ιωάννα Κριμίλη στην νίκη του Παναθηναϊκού με 93-75 επί του Πρωτέα Βούλας είχε 23 πόντους με 7 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 29 στο σύστημα αξιολόγησης μετά από 27’21’’ συμμετοχής.

Από τον αγώνα στο Γ.Γεννηματάς της Βούλας βγήκε και η μία από τις δύο MVP Next Gen της 3ης Αγωνιστικής. Ο λόγος για την Νάγια Στολίγκα η οποία είχε 11 πόντους, 4 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 2 κλεψίματα και 15 στο σύστημα αξιολόγησης μετά από 31’56’’ συμμετοχής.

Η δεύτερη MVP Next Gen της αγωνιστικής ήταν η Διαμάντω Αλεξιά του Πανσερραϊκού η οποία στη νίκη της ομάδας της με 71-47 επί του Αμύντα είχε 14 πόντους με 5 ριμπάουντ και 15 στο σύστημα αξιολόγησης μετά από 17’05’’συμμετοχής.

Οι διπλές της αγωνιστικής

Γουίλιαμς (ΠΑΟΚ): 21 πόντοι, 12 ριμπάουντ

Μόργκαν (Πρωτέας Βούλας): 25 πόντοι, 11 ριμπάουντ

Μπράουν (Παναθηναϊκός): 11 πόντοι, 12 ριμπάουντ

Ράμπερ (Ολυμπιακός): 13 πόντοι, 10 ριμπάουντ



Oι κορυφαίες των αριθμών

Πόντοι

Φιτζέραλντ (Παναθηναϊκός) 61

Μόργκαν (Πρωτέας Βούλας) 61

Λόρεν (Πρωτέας Βούλας) 58

Γουίλιαμς (ΠΑΟΚ) 57

Σίγκλετον (ΠΑΣ Γιάννινα) 49



Ριμπάουντς

Κλαρκ (Ιωνία) 36

Σίγκλετον (ΠΑΣ Γιάννινα) 29

Γουίλιαμς (ΠΑΟΚ) 27

Πιπλς (Πανσερραϊκός) 25

Ρόσνιεκ (Πανσερραϊκός) 25



Ασίστ

Μορχάουζ (ΠΑΣ Γιάννινα) 21

Μπέκι (Πανσερραϊκός) 20

Μαρίνη (ΠΑΣ Γιάννινα) 19

Σακελλαρίου (Πρωτέας Βούλας) 18

Κολλάτου (Ολυμπιακός) 17

Κλεψίματα

Νάτσκου (Αμύντας) 9

Λόρεν (Πρωτέας Βούλας) 9

Ράμπερ (Ολυμπιακός) 8

Αλεξανδρή (Παναθλητικός) 7

Πιπλς (Πανσερραϊκός) 7

Τάπες

Μόρκοφσκα (Αθηναϊκός Qualco) 6

Κουτσουνούρη (Ανόρθωση Βόλου) 4

Μπαντόμα (Ανόρθωση Βόλου) 4

Χατζηλεοντή (Παναθηναϊκός) 4

Τζόνσον (Ολυμπιακός) 3

Οικονομία

Σίγκλετον (ΠΑΣ Γιάννινα) 59

Μόργκαν (Πρωτέας Βούλας) 56

Ράμπερ (Ολυμπιακός) 53

Μορχάουζ (ΠΑΣ Γιάννινα) 53

Μπέκι (Πανσερραϊκός) 53

* Να σημειωθεί ότι η διάκριση MVP Next Gen αφορά αθλήτριες που έχουν γεννηθεί από το 2003 και μετά και έχουν δυνατότητα να παίξουν στην Εθνική Ομάδα.