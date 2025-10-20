Κουλμπόκα: «Δεν είναι μία κατάσταση που θέλουμε, αλλά είναι η ευκαιρία να αντιδράσουμε»

Ο Αρνόλντας Κουλμπόκα στις δηλώσεις του ενόψει της αναμέτρησης του Άρη Betsson κόντρα στη Μανρέσα για το Eurocup στάθηκε στην αντίδραση που περιμένει να δει από την ομάδα.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Λιθουανός φόργουορντ:

«Σίγουρα δεν είναι μία κατάσταση που θέλουμε με τόσες ήττες στη σειρά, αλλά είναι η ευκαιρία να αντιδράσουμε και να κερδίσουμε ένα παιχνίδι στην έδρα μας. Όσον αφορά την Μανρέσα, ξέρω το μπάσκετ στην Ισπανία, έπαιζα εκεί.

Είναι μία τυπική ισπανική ομάδα, έχουν καλό σύστημα και καλό προπονητή. Δεν πρέπει όμως να κοιτάξουμε αυτούς αλλά να είμαστε συγκεντρωμένοι στο δικό μας παιχνίδι.

Αυτή τη στιγμή νιώθω καλά, είμαι χαρούμενος που παίζω δίχως περιορισμούς αλλά δεν είμαι χαρούμενος για την ήττα το περασμένο Σάββατο».