Ανακοίνωσε Νέιτ Σέστινα η Αρμάνι

Παίκτης της Αρμάνι Μιλάνο αποτελεί ο Νέιτ Σέστινα, όπως ανακοίνωσε η ιταλική ομάδα.

Το σύνολο του Ετόρε Μεσίνα συνεχίζει την ενίσχυση και πρόσθεσε στο ρόστερ της τον Νέιτ Σέστινα, που θα καλύψει τα κενά των Ζακ ΛεΝτέι και Τζος Νίμπο.

«Είμαι πραγματικά ενθουσιασμένος που εντάσσομαι σε έναν τόσο ιστορικό σύλλογο, με πλούσια ιστορία νικών. Είναι τιμή για μένα να εκπροσωπώ αυτή τη φανέλα. Ανυπομονώ να δημιουργήσω εξαιρετικές σχέσεις με τους συμπαίκτες και τους προπονητές μου, καθώς και με τους οπαδούς. Ανυπομονώ επίσης να βελτιώνομαι κάθε μέρα και ελπίζω να προσφέρω στην πόλη και τον σύλλογο πολλές νίκες και επιτυχίες! Ελπίζω να συνεχίσω την παράδοση της ανάρτησης πανό στο γήπεδο και να έχω μια πλήρως υγιή σεζόν», τόνισε ο Αμερικανός άσος.