ΠΑΟΚ: Απαγόρευση μετακίνησης για τους φιλάθλους του στο Κόσοβο

Χωρίς τη συμπαράσταση των φίλων του θα ταξιδέψει ο ΠΑΟΚ στις 5 Νοεμβρίου στο Κόσοβο να αντιμετωπίσει την Τρέπτσα.

Λόγω της «έκρυθμης» κατάστασης των σχέσεων Κοσόβου-Σερβίας, ο αγώνας του ΠΑΟΚ στην έδρα της Τρέπτσα στις 5 Νοεμβρίου θα διεξαχθεί μόνο με την παρουσία φίλων των γηπεδούχων.

Κάτι ανάλογο συνέβη και την περασμένη Τετάρτη (13/10), με την Tρέπτσα να αγωνίζεται στο PAOK Sports Arena χωρίς τη συμπαράσταση των φιλάθλων της.

Αντίθετα, τόσο στο παιχνίδι απέναντι στην Ανβίλ (22/10), όσο κυρίως στη Γερμανία απέναντι στη Μπράουνσβαϊγκ (29/10), ο ΠΑΟΚ του Ζντοβτς αναμένεται να έχει πολύ κόσμο της ομογένειας στο «πλευρό» του.

Όπως αναφέρουν οι Θεσσαλονικείς:

«Σχετικά με τον αγώνα BC Trepca – ΠΑΟΚ, που θα διεξαχθεί την Τετάρτη 5 Νοεμβρίου στο Minatori Sports Hall, στην πόλη Μitrovica στο Κόσοβο, για λόγους ασφαλείας και με απόφαση της διοργανώτριας αρχής, δεν θα δοθούν εισιτήρια στη φιλοξενούμενη ομάδα. Αναπόφευκτα δεν θα υπάρχουν φίλαθλοι του ΠΑΟΚ, όπως ακριβώς συνέβη και με τους φιλάθλους της φιλοξενούμενης ομάδας στο πρώτο παιχνίδι μεταξύ των δύο ομάδων στη Θεσσαλονίκη».