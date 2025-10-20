Κάραϊτσιτς: «Πρέπει να προχωρήσουμε - Δεν έχουμε πρόβλημα πνευματικά»

Ο Σέρβος τεχνικός του Άρη στο πλαίσιο της Media day ενόψει Μανρέσα (21/10), μίλησε μεταξύ άλλων για το παιχνίδι απέναντι στο Μαρούσι αλλά και την κατάσταση των τραυματιών.

Οι «κιτρινόμαυροι» δεν ξεκίνησαν με τον καλύτερο τρόπο τη φετινή σεζόν, με τον προπονητή του Άρη, Μπόγκνταν Κάραϊτσιτς, να μιλάει ενόψει του αγώνα της Τρίτης (21/10) με τη Μανρέσα, αλλά και την κατάσταση του Τζέικ Φόρεστερ.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε:

«Παίξαμε σκληρά στο Μαρούσι, ήμασταν άτυχοι σε κάποια σημεία αλλά είμαστε περήφανοι για τον τρόπο που παίξαμε και ανατρέψαμε το σκορ. Τώρα πρέπει να προχωρήσουμε. Η Μανρέσα παίζει γρήγορο μπάσκετ, είναι δυνατή ομάδα με ταχύτητα και εκεί πρέπει να τους ανταγωνιστούμε. Μία αρκετά νέα ομάδα που βρίσκεται σε φάση χτισίματος. Δεν έχουμε πρόβλημα πνευματικά, θα δώσουμε τον καλύτερο εαυτό μας. Εάν είναι αρκετό, θα κερδίσουμε. Εάν χάσουμε, θα συνεχίσουμε τη σκληρή δουλειά μέσα από την προπόνηση».

Για την κατάσταση του Τζέικ Φόρεστερ είπε: «Εδώ και δύο μήνες έχουμε ατυχίες με τους τραυματισμούς. Είναι κάτι που πρέπει να το σκεφτούμε πολύ σοβαρά. Ο Φόρεστερ δεν έχει προπονηθεί εδώ και 6-7 επτά μέρες. Περιμένω για να μιλήσω με το σταφ αλλά δεν θα είναι 100% έτοιμος».

