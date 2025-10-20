Διακογιάννης: «Εμπιστευόμαστε το αγωνιστικό, θα υπάρξει ενίσχυση»

Ο Διευθύνων σύμβουλος της ΚΑΕ Άρης, Αγαπητός Διακογιάννης, δήλωσε στήριξη στο αγωνιστικό τμήμα, τονίζοντας πως θα υπάρξει ενίσχυση, ενώ παράλληλα εκτόξευσε «βέλη» για τη διαιτησία απέναντι στο Μαρούσι.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε:

«Όπως όλοι καλά γνωρίζετε, πολύ γρήγορα, πάρα πολύ γρήγορα, η ομάδα έχει αποπληρώσει ένα μεγάλο μέρος από το χρέος, το οποίο είχε, το οποίο ναι μεν είναι μία ιστορική στιγμή για τον Άρη. Απ' την άλλη, δεν είναι κάποια επιτυχία, απ' την άποψη ότι αυτό είναι μέρος των δεσμεύσεων που έχουμε και είναι ο τρόπος με τον οποίο θέλουμε να λειτουργήσει το κλαμπ από εδώ και πέρα. Πέρα από το χρέος, συνεχίζουμε κανονικά στο πλάνο μας ώστε να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε αυτά εδώ τα οποία συζητήσαμε τον Ιούλιο. Το κόνσεπτ μας είναι ότι θέλουμε να λειτουργήσουμε διοικητικά με έναν διαφορετικό τρόπο, ο οποίος κάνει πολύ μεγάλο φόκους σε διάφορα κομμάτια, στις υποδομές, στο γήπεδο, στις διαδκασίες που έχουμε για το πώς λειτουργούν τα οικονομικά μας, η εξωστρέφειά μας, ο τρόπος με τον οποίο δουλεύουμε με τους συνεργάτες μας, και ταυτόχρονα το πώς προετοιμαζόμαστε για τους αγώνες.

Όλα αυτά εδώ είναι πολύ μακριά από να είναι τέλεια, γιατί ακόμα έχουμε πολύ χρόνο και πολύ δρόμο να διαβούμε, αλλά ταυτόχρονα υπάρχει πολύ ξεκάθαρη πρόοδος, και ελπίζουμε ότι μέχρι το τέλος του χρόνου θα έχουμε δει κάτι το οποίο θα έχει φτάσει σε ικανοποιητικό βαθμό. Βέβαια, προφανώς, βρισκόμαστε σε μια αγωνιστική ομάδα και εμείς έχουμε έναν. υποστηρικτικό ρόλο στο κύριο μέρος της ομάδας, το οποίο είναι το αγωνιστικό. Το αγωνιστικό, όπως βλέπουμε όλοι, δεν έχει ξεκινήσει έτσι όπως θα το θέλαμε, αλλά ταυτόχρονα έχουμε δει τις αδυναμίες, οι οποίες έχουν προκύψει, και όλοι μαζί δουλεύουμε για να φέρουμε την βελτίωση. Μέσα σε αυτή τη διαδικασία, ο κόσμος έχει υπάρξει εκεί. Υπήρξε, τώρα, όπως υπήρξε πάντα. Είναι συγκλονιστικό το πώς ταξιδεύουμε σε διάφορα μέρη. Ερχόμαστε, στο Παλέ και ο κόσμος είναι εδώ να μας υποστηρίξει. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κόσμο που στηρίζει. Είναι κάτι το οποίο δεν θεωρούμε δεδομένο, και συνεχίζουμε να δουλεύουμε όλοι μαζί έτσι ώστε να μπορέσουμε να φτάσουμε τον Άρη, εκεί που θέλουμε όλοι».

Για το μέχρι που μπορεί να φτάσει το αγωνιστικό, ούτως ώστε να καλύψει τις αδυναμίες που υπάρχουν; «Ναι, εγώ ηγούμαι του διοικητικού κομματιού. και ταυτόχρονα ο Νίκος ηγείται του αγωνιστικού. Υπάρχουν συζητήσεις γιατί όλα αυτά εδώ είναι δυναμικά. Κάποιος ξεκινάει με ένα πλάνο και το αγωνιστικό δεν είναι κάτι το οποίο παραγγέλνεις και σου έρχεται μετά από 10 λεπτά. Είναι κάτι στο οποίο βλέπουμε όλοι ότι είναι κάτι το οποίο δεν πηγαίνει έτσι όπως θα θέλαμε. Οπότε ναι, η απάντηση είναι ότι θα υπάρξει ενίσχυση, έτσι ώστε να μπορέσουμε να φτάσουμε στο επίπεδο το οποίο προσδοκούμε. Είναι μία μεταβατική χρονιά».

Για τις προσδοκίες που υπάρχουν από τον κόσμο: «Καταλαβαίνω γιατί μπορεί να Είναι κάτι καινούριο αυτό για όλο τον κόσμο και για τα αθλητικά δρώμενα στην Ελλάδα. Είναι κάτι το οποίο δεν συνηθίζουμε να βλέπουμε. Από εκεί και πέρα, κάτι το οποίο είναι σημαντικό είναι ότι δεν ξέρουμε να ακολουθήσουμε ένα μοντέλο στο οποίο μπαίνουν κάποια χρήματα. Δημιουργείται ένα χρέος, το οποίο πρέπει κάπως οι ομάδες να πηγαίνουν καλύτερα για ένα χρόνο και μετά από δύο ή τρία χρόνια εδώ έχουμε κάτι να σκάει στα χέρια άλλων. Γιατί οι πρώτοι οι οποίοι έφεραν το χρέος φεύγουν. Εδώ πέρα μέσα το έχουμε δει πολύ ξεκάθαρα αυτό. Ένα μεγάλο μέρος της δουλειάς μας είναι αυτό εδώ, να μην ξαναγίνει. Της δουλειάς μου προσωπικά και της δουλειάς όλων των ανθρώπων που δουλεύουμε εδώ πέρα. Οπότε πρέπει να στήσουμε στερεές βάσεις, έτσι ώστε να μπορέσουμε να μεγαλώσουμε μαζί. Ο Άρης δεν είναι τίποτα χωρίς τον κόσμο του. Ο κόσμος εδώ πέρα έρχεται και στηρίζει, πρέπει να πάμε βήματα μπροστά χωρίς να δημιουργούμε πράγματα τα οποία θα πέσουν μέσα κάποια φάση».

Για το αν υπάρχει εμπιστοσύνη στα πρόσωπα που ηγούνται του αγωνιστικού: «Ναι. Υπάρχει εμπιστοσύνη στα πρόσωπα. Είμαστε σε μια διαδικασία στην οποία προφανώς κοιτάζουμε να καταλάβουμε πώς μπορούμε να το κάνουμε όλο αυτό για να δουλέψει. Η ομάδα είναι μια νέα ομάδα, η οποία δεν έχει αλλάξει μεταβλητές, μόνο του αγωνιστικού, αλλά έχουν έρθει αλλαγές παντού μέσα στον οργανισμό».

Για το κομμάτι της διαιτησίας: «Ξεκινώντας από το πιο τελευταίο παράδειγμα, πρόσφατο παράδειγμα, όντως, η διαιτησία στο Μαρούσι δεν ήταν κάτι το πιο, ούτε βοήθησε, ούτε υποστήριξε, ούτε καν σεβάστηκε το Σύλλογο. Γιατί υπήρχαν πράγματα τα οποία δεν έβγαζαν νόημα. Από εκεί και πέρα συνεχίζουμε να μην προσπαθούμε να βρούμε τόσες πολλές δικαιολογίες. Είμαστε ακόμα στην αρχή και έχουμε πάρα πολλά προβλήματα να λύσουμε εσωτερικής φύσεως έτσι ώστε μετά να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε αυτό το οποίο αξίζει ο σύλλογος».

Για το αν υπάρχει ορίζοντας για τις μεταγραφές και πόσες θα γίνουν: «Όσον αφορά το αγωνιστικό δεν είναι κάτι που μπορώ να σας απαντήσω εγώ».