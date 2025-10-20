Πρωτέας Βούλας-Πανερυθραϊκός: Η αυλαία πέφτει με αθηναϊκή μάχη

Ο Πρωτέας Βούλας φιλοξενεί τον Πανερυθραϊκό σήμερα στις 18:30 στο παιχνίδι που ολοκληρώνει την 3η αγωνιστική της Elite League και θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ.

Οι γηπεδούχοι θέλουν να διατηρήσουν το αήττητό τους στο πρωτάθλημα. «Μετά την μεγάλη μας εκτός έδρας νίκη με αντίπαλο την πολύ καλή ομάδα του Λαυρίου αντιμετωπίζουμε αυτή την εβδομάδα τον Πανερυθραϊκο. Εμείς από την πλευρά μας πρέπει να έχουμε μεγάλη θέληση και συγκέντρωση για την νίκη, καθώς η ομάδα της Ερυθραίας έχει δείξει ένα πολύ θετικό και ανταγωνιστικό πρόσωπο αυτές τις δύο πρώτες αγωνιστικές», τόνισε ο 28χρονος σούτινγκ γκαρντ του Πρωτέα, Ιάκωβος Μιλεντίγεβιτς.

Οι φιλοξενούμενοι έχασαν στο νήμα από τους Vikos Φalcons και θέλουν να αντιδράσουν διπλασιάζοντας τις νίκες τους. «Στο τελευταίο παιχνίδι με τον Βίκο χάσαμε με έναν πολύ σκληρό τρόπο. Είναι κάτι, που κανείς δε θέλει να του συμβαίνει στο μπάσκετ, όμως στη ζωή υπάρχουν και τέτοιες, δύσκολες στιγμές. Υποχρέωσή μας είναι να πάρουμε δύναμη από αυτό το αποτέλεσμα και τον τρόπο, που ήρθε, ώστε να συσπειρωθούμε και να παρουσιάσουμε το καλύτερο δυνατό πρόσωπο σε μια αναμέτρηση με μια από τις πολύ δυνατές ομάδες του φετινού πρωταθλήματος. Ο Πρωτέας έχει ένα εξαιρετικό σύνολο, έναν έμπειρο προπονητή και μια εικόνα ενότητας, ειδικά όταν παίζει στην έδρα του. Εμείς πρέπει να δείξουμε την απαραίτητη προσήλωση στο πλάνο του προπονητή μας για 40 λεπτά και να έχουμε όσο περισσότερη διάρκεια μπορούμε στο παιχνίδι μας, ώστε να διεκδικήσουμε το αποτέλεσμα», δήλωσε ο 20χρονος φόργουορντ του Πανερυθραϊκού, Αναστάσης Καραΐσκος.