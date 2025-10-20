ΑΓΕΧ-Δόξα Λευκάδας: Το ντέρμπι της Δευτέρας

Η ΑΓΕΧ υποδέχεται την Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA τη Δευτέρα στις 17:00 για την 3η αγωνιστική της Elite League, σε μια αναμέτρηση που θα μεταδοθεί από το κανάλι της ΕΟΚ στο YouTube.

Οι γηπεδούχοι προέρχονται από δύο ήττες και αναζητούν την πρώτη τους επιτυχία στο πρωτάθλημα. «Το πρωτάθλημα δεν ξεκίνησε με τον καλύτερο τρόπο για εμάς παρόλα αυτά υπάρχει μεγάλη πίστη στην ομάδα. Πρέπει να αντιδράσουμε και να πάρουμε την νίκη απέναντι σε έναν δυνατό αντίπαλο όπως η Δόξα Λευκάδας», τόνσε ο 32χρονος γκαρντ της ΑΓΕΧ, Λευτέρης Μητσιμπόνας.

Οι φιλοξενούμενοι θέλουν να χτίσουν πάνω στη νίκη επί των Σοφάδων και να κάνουν δύο τις επιτυχίες τους στο πρωτάθλημα. «Έχουμε μπροστά μας ένα δύσκολο παιχνίδι με μια ομάδα που έχει παίκτες με εμπειρία και προσωπικότητα, ξέρουμε ότι προέρχονται από δύο άσχημα αποτελέσματα οπότε περιμένουμε την αντίδραση τους. Θα πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι 40 λεπτά, να ελέγξουμε τον ρυθμό, τα ριμπάουντ και να περιορίσουμε τα λάθη μας ώστε να διεκδικήσουμε το καλύτερο για εμάς και τους φιλάθλους μας», δήλωσε ο 21χρονος φόργουορντ των Λευκαδιτών, Γιάννης Φύτρος.