Ιζούντου: «Στην αρχή της σεζόν τα πράγματα ήταν χαοτικά, τώρα πιο ξεκαθάρα»

Ο Εμπούκα Ιζούντου σε δηλώσεις του συνέκρινε την αρχή της σεζόν με τον Γιάννη Σφαιρόπουλο και τη διαφορά με τον ερχομό του Σάσα Ομπράντοβιτς.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του στο «Meridian Sport»:

Για τον ερχομό του Σάσα Ομπράντοβιτς: «Ο προπονητής Σάσα μας φέρνει περισσότερη ένταση. Μας πιέζει, μας δίνει μια σαφή κατεύθυνση και ξεκαθαρίζει τι αναμένεται από κάθε παίκτη. Όποιος έρχεται να παίξει εναντίον μας τώρα ξέρει ότι δεν θα είναι εύκολο».

Για την αρχή της σεζόν: «Στην αρχή της σεζόν τα πράγματα ήταν λίγο χαοτικά, δεν συμμετείχαν όλοι αρκετά, οι τραυματισμοί είχαν το τίμημά τους και υπήρχαν πολλά αναπάντητα ερωτήματα. Αλλά τώρα όλα είναι ξεκάθαρα, ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε και τι θα συμβεί αν δεν το κάνουμε. Έχουμε σαφή ταυτότητα ως ομάδα.»

Για τη νίκη με τη Ρεάλ: «Ίσως δεν είχα το καλύτερο παιχνίδι λόγω των φάουλ, αλλά οι συμπαίκτες μου, τα αδέρφια μου, ήταν εκεί για να με στηρίξουν. Αυτό αγαπώ σε αυτή την ομάδα».