Οι Μπλέιζερς «έδεσαν» Σαρπ και Καμάρα με πολυετείς επεκτάσεις συμβολαίων

Οι Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς ανανέωσαν δύο από τους βασικούς τους παίκτες, καθώς υπέγραψαν νέα τετραετή συμβόλαια με τον γκαρντ Σέιντον Σαρπ και τον φόργουορντ Τουμάνι Καμάρα, αξίας 90 και 82 εκατομμυρίων δολαρίων αντίστοιχα, όπως μετέδωσαν αμερικανικά ΜΜΕ την Κυριακή

Οι συμφωνίες «δένουν» αμφότερους τους παίκτες στο Πόρτλαντ έως το 2030.

Ο 22χρονος Σαρπ είχε την καλύτερη σεζόν της καριέρας του πέρυσι, με 18,5 πόντους, 4,5 ριμπάουντ και 2,8 ασίστ κατά μέσο όρο σε 72 αγώνες, όντας δεύτερος σκόρερ της ομάδας πίσω από τον Άνφερνι Σάιμονς. Επιλέχθηκε στο Νο.7 του ντραφτ το 2022 και έχει ήδη επτά παιχνίδια με τουλάχιστον 30 πόντους - τα περισσότερα στην ιστορία των Μπλέιζερς πριν από τα 22 του χρόνια.

Ο 25χρονος Καμάρα, που αναδείχθηκε στη δεύτερη καλύτερη αμυντική πεντάδα του ΝΒΑ την περασμένη σεζόν, είχε 11,3 πόντους, 5,8 ριμπάουντ και 1,5 κλέψιμο σε 78 αγώνες. Επιλέχθηκε στο Νο.52 του ντραφτ του 2023 από τους Φοίνιξ Σανς και κατέληξε στο Πόρτλαντ μέσω της ανταλλαγής που έστειλε τότε τον Ντέιμιαν Λίλαρντ στους Μιλγουόκι Μπακς.