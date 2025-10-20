Γυναίκες: Τι έκαναν οι Ελληνίδες εκτός των συνόρων (pics)

Δείτε τι έκαναν οι Ελληνίδες παίκτριες που αγωνίζονται στο εξωτερικό.

Στη θέση του οδηγού του πρωταθλήματος γυναικών της Τουρκίας βρίσκονται έπειτα από τρεις αγωνιστικές η Φενέρμπαχτσε και η Γαλατάσαραϊ, με την Μπεσίκτας -όπου αγωνίζεται η Μαριέλα Φασούλα- να τις ακολουθεί στην τρίτη θέση μετά την χθεσινή εντός έδρας επικράτηση με σκορ 80-72 της ουραγού του βαθμολογικού πίνακα Ορμασπόρ.

Η διεθνής σέντερ αγωνίστηκε 26΄19” και πέτυχε 8 πόντους, έχοντας επίσης στη στατιστική της 4 ριμπάουντ και 4 ασίστ.

Στην Τσεχία, η Ζαμπίνι Μπρνο συνέχισε τις επιτυχημένες εμφανίσεις της προηγούμενης εβδομάδας, καθώς μετά τη νίκη στο Eurocup επί της Tresnjevka (83-58), το Σάββατο (18/10) στο πρωτάθλημα της χώρας πέρασε νικηφόρα από την έδρα της Chomutov της οποίας επικράτησε με σκορ 86-53.

Πρώτη σκόρερ της ομάδας, που προς το παρόν είναι αήττητη, ήταν η Άρτεμις Σπανού η οποία πέτυχε 21 πόντους (14 ριμπάουντ, 5 ασίστ) σε 30΄16’’ συμμετοχής.

Στην Ισπανία, στην 3η αγωνιστική της Lega Endesa Femmina, η Λεγκανές ηττήθηκε στην έδρα της 59-70 από την Ενσίνο με την Έλενα Μποσγανά να είναι η πρώτη σκόρερ των γηπεδούχων. Η διεθνής φόργουορντ πέτυχε 12 πόντους (4 ριμπάουντ, 1 ασίστ) σε 23΄02’’ συμμετοχής.

Τέλος, στο Βέλγιο όπου αγωνίζεται η Ισμήνη Πράπα με τη φανέλα της Μέχελεν, η ομάδα νίκησε 88-48 τη Λιέγη. Η ελληνίδα γκαρντ έγραψε στη στατιστική της 12 πόντους, 1 ριμπάουντ και 1 ασίστ, σε 18’06” συμμετοχής.