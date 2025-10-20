Ο Γιάννης προειδοποίησε: «Δεν είμαστε το φαβορί, αλλά θα αποτελέσουμε πρόβλημα - Είμαστε επικίνδυνοι»

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο σε δηλώσεις του έδωσε το σύνθημα για τη νέα σεζόν με τους Μπακς στο ΝΒΑ και προειδοποίησε...

Aναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Δεν είμαστε το φαβορί, αλλά θα αποτελέσουμε πρόβλημα. Θα είμαστε επικίνδυνοι. Η ομάδα έχει φτιαχτεί με τέτοιο τρόπο που είναι πόλυ, πολύ επικίνδυνη.

Έχουμε πολλούς σουτέρ και πλέιμεκερ. Έχουμε πολλούς χειριστές της μπάλας. Έχουμε πολλούς αμυντικούς. Μπορούμε να αλλάξουμε. Έχουμε καλούς ψηλούς που μπορούν να δημιουργήσουν χώρο στο παρκέ και να προκαλέσουν πρόβλημα αμυντικά.

Είμαστε φτιαγμένοι ακριβώς όπως πρέπει για να δείξουμε τις προθέσεις μας. Τώρα ο στόχος μας είναι η Τετάρτη (σ.σ. η πρεμιέρα του NBA). Μετά από αυτό, να μείνουμε υγιείς και μετά να πάμε στα πλέι οφ και να κερδίσουμε μία σειρά εκεί».