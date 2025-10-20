Ταϊρίκ Τζόουνς για Λεσόρ: «Δεν με ενδιαφέρει καθόλου η σύγκριση»

Ο Ταϊρίκ Τζόουνς σε δηλώσεις του αναφέρθηκε στη σύγκριση που υπάρχει στην Παρτιζάν με τον Ματίας Λεσόρ.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

Για τη σύγκριση με τον Λεσόρ: «Δεν με ενδιαφέρει καθόλου η σύγκριση. Όταν κοιτάζω στον καθρέπτη, ξέρω ποιος είμαι και ξέρει και εκείνος. Υπάρχουν ομοιότητες στο παιχνίδι μας και για αυτό πάντα μας ακολουθούν οι συγκρίσεις.

Θα προσπαθώ να είμαι η καλύτερη εκδοχή του εαυτού μου στο παρκέ. Είναι ένας πολύ σπουδαίος αντίπαλος και πάντα μαζί του είναι... πόλεμος, για 40 λεπτά».

Για τον Ποκουσέφκσι: «Καθόμαστε δίπλα στα αποδυτήρια, οπότε του μιλάω αρκετά. Είναι πολύ καλός, ειδικότερα στο σημερινό μπάσκετ.

Είναι ένα miss match στο παρκέ, επειδή τα κλασικά πεντάρια δεν παίζουν σαν εκείνον, δεν ανοίγουν το γήπεδο, δεν τρέχουν με την μπάλα και δε βλέπουν τόσο πολύ παρκέ. Μας φέρνει κάτι ξεχωριστό, είμαι πάντα εδώ για εκείνον».