Σοκ στην Ιταλία: Νεκρός οδηγός πούλμαν μετά από επίθεση οπαδών! (pics)

Μια αδιανόητη είδηση έρχεται από την Ιταλία, αφού οδηγός που μετέφερε οπαδούς της Πιστόια, έχασε την ζωή του μετά από επίθεση που δέχθηκε το πούλμαν από χούλιγκαν της Ριέτι!

Η αναμέτρηση της Ριέτι με την Πιστόια για την Α2 του ιταλικού πρωταθλήματος μπάσκετ, αμαυρώθηκε από τα βίαια επεισόδια, που είχαν ως τραγικό απολογισμό έναν νεκρό.

Όπως αναφέρουν media από την γειτονική χώρα, το πούλμα που μετέφερε οπαδούς της Πιστόια δέχθηκε επίθεση με πέτρες , ενώ ο ένας από τους δύο οδηγούς χτυπήθηκε και έχασε την ζωή του!

Ακόμη δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες, ωστόσο το ιταλικό μπάσκετ βρίσκεται σε κατάσταση σοκ, για τα βίαια επεισόδια που είχαν ως αποτέλεσμα έναν νεκρό.